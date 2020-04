Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundliche Eröffnung erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI nach dem verlängerten Osterwochenende zunächst Gewinne verzeichnet hatte, ging es am gestrigen Mittwoch wieder abwärts. Aktuell deuten sich für den hiesigen Markt leichte Gewinne an. Damit würde er sich den überwiegend schwächeren Vorgaben widersetzen.

Allerdings war es der Wall Street nach dem europäische Börsenschluss am Mittwochabend gelungen, die Verluste etwas einzudämmen, was laut Händlern eine mögliche Stütze sein könnte. Auslöser für die Katerstimmung waren und sind die schockierenden Wirtschaftsdaten, die nach und nach das Ausmass der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus zutage fördern. Vor diesem Hintergrund schauen Investoren auch verstärkt auf die Berichtssaison. In den USA stehen erneut Banken im Zentrum: Die Bank of New York Mellon sowie Morgan Stanley legen gegen am Mittag Quartalsergebnisse vor. Auf Konjunkturseite stehen in den USA einmal mehr die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI gewinnt gegen 8.20 Uhr 0,35 Prozent hinzu auf 9'352,42 Punkte. Von den 20 SMI-Werten gewinnen alle bis auf ABB.

Die Aktien des Industriekonzerns fallen vorbörslich gegen den Trend um 0,2 Prozent. Auslöser ist eine Abstufung durch die Grossbank HSBC. Die Experten begründen dies mit der erwarteten Rezession, die es dem neuen ABB-Chef Björn Rosengren erschweren dürfte, den geplanten Kulturwandel im Unternehmen umzusetzen.

Ein Analystenkommentar steht auch hinter dem Kursplus bei Swisscom (+0,8%), die damit auch der grösste Gewinner unter den Blue Chips sind. Der Analyst begründet den Schritt mit der defensiven Qualität des Unternehmens inmitten der turbulenten Märkte.

Zahlen hat am Morgen der grösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut (+0,2%) vorgelegt. Der Konzern ist im ersten Semester des Geschäftsjahres 2019/20 zwar gut gewachsen, aber weniger schnell als erwartet.

Noch besser kommen aber die Zahlern von VAT (+3,4%) an. Der Vakuumventil-Hersteller hat im ersten Quartal 2020 deutlich mehr umgesetzt als im Vorjahr und erwartet eine Fortsetzung der Markterholung.

Derweil geht es für die Aktien der Versandapotheke Zur Rose um 2,6 Prozent abwärts. Dabei hat das Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal wie erwartet erhöht.

