Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundliche Eröffnung erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit einem knappen Plus in den Handel starten. Die Vorgaben aus Übersee liefern am Mittwoch keine eindeutigen Signale. In den USA ist die Wall Street nach der überraschenden Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Ende mit klaren Verlusten aus dem Handel gegangen. In Asien tun sich die Märkte derweil schwer, eine einheitliche Richtung zu finden.

Am Dienstag hatten die Märkte zunächst mit Kursgewinnen auf die ausserplanmässige Zinssenkung des Fed reagiert. Im weiteren Verlauf wurde der Schritt dann aber immer mehr als Zeichen gesehen, dass die Währungshüter von einer deutlich nachlassenden Wirtschaftsleistung in Folge des Coronavirus ausgehen. Die Märkte würden derzeit von Angst bestimmt - Angst lasse sich aber nicht mit Zinsschritten bekämpfen, kommentierte ein Börsianer. Einen Dämpfer stellen zudem die aktuellen Stimmungsdaten auch Chian dar, wo sich der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Februar nahezu halbierte. Es war der schlechteste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast 15 Jahren.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,18 Prozent auf 10'105,57 Punkte. Alle 20 SMI-Titel legen vorbörslich leicht zu.

Mit Aufschlägen von jeweils 0,3 Prozent kommen die beiden Grossbanken UBS und CS etwas besser weg als die restlichen Blue Chips, die zwischen 0,1 und 0,2 Prozent hinzugewinnen.

Einen Tag nach dem Investorentag gibt es verschiedene Analysten-Kommentare über Logitech (+0,2%). So betonen etwa die Experten der UBS, dass sich das Management zwar sehr zuversichtlich gezeigt habe. Dennoch verändere sich auch die Landschaft für Logitech, da immer mehr grosse Konzerne in die Märkte vordringen würden.

Insgesamt wird das Nachrichtenaufkommen vor allem von Geschäftszahlen aus den hinteren Reihen dominiert. Dabei reagieren Investoren zunächst verschnupft auf die gesenkte Prognose von Dormakaba (-1,8%).

Leicht schwächer tendieren nach Zahlen auch der Versicherer Helvetia (-0,8%) und der Pharmazulieferer Siegfried (-0,8%). So ist Helvetia im vergangenen Geschäftsjahr gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Siegfried dagegen hat 2019 zwar mehr umgesetzt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient.

Mit dem Markt gewinnen hingegen Autoneum (+0,2%) hinzu. In einem ersten Kommentar heisst es, die Zahlen seien am Ende nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen.

hr/uh