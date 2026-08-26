Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlich vor Daten und Nvidia-Zahlen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht freundlichen Tendenz erwartet. Unterstützung kommt von den US-Börsen, die am Vorabend nach Börsenschluss in Europa noch etwas zulegten. Als Kursstütze dienten an der Wall Street die deutlich gesunkenen Ölpreise sowie tiefere Anleiherenditen. Während hierzulande noch eine Reihe kleinerer Unternehmen ihre Halbjahreszahlen vorlegten, warten Börsianer insbesondere auf die Quartalszahlen von Nvidia. Die Erwartungen sind wie immer enorm hoch, so genannte Flüsterschätzungen erwarten sogar mehr als eine Umsatzverdopplung und damit könnten selbst starke Zahlen zur Enttäuschung werden.

Bevor der Chip-Gigant am Abend seine Ergebnisse präsentiert, rücken aber noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten in den Blick. Von diesen interessiert der PCE-Preisindex als bevorzugtes Inflationsmass der US-Notenbank Fed besonders. "Viele hoffen einerseits auf einen moderaten PCE-Wert und zusätzlich gute Nvidia-Zahlen. Das könnte den Optimismus an den Märkten noch weiter aufrecht halten", sagte eine Händlerin am Morgen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr 0,14 Prozent höher bei 14'545 Punkten. Auch der breitere SMIM wird leicht im Plus erwartet.

Tech-Werte wie Logitech (+0,6%) oder VAT (+0,1%) sind vor Nvidia-Zahlen einen Blick wert. Der Sektor hofft auf gute Nachrichten und entsprechend zogen Titel der Branche bereits in New York und Asien an. Bei Inficon (+1,6%) stützt zusätzlich eine Studie.

Zahlenreigen in Reihe zwei

Zahlreiche Unternehmen aus der zweiten Reihe legten ihre Zahlen vor, darunter SoftwareOne (+2,1%). Der Software-Hersteller hat sowohl beim Umsatz als auch der Profitabilität zugelegt und die Erwartungen übertroffen.

Auch der Zugbauer Stadler Rail (+4,9%) erzielte deutlich mehr Umsatz als erwartet, erhielt mehr Aufträge und schnitt mit Blick auf das EBIT besser ab. Beim Gewinn wurden indes die Schätzungen klar verfehlt.

Die Aktien von DocMorris (-3,9%) könnten von einer Studie gebremst werden. Jefferies hat zwar das Kursziel erhöht, die Einstufung nach der zuletzt starken Kursentwicklung aber auf "Hold" von "Buy" zurückgenommen. Gleichzeitig erhöhen die Experten das Ziel für Konkurrent Redcare und raten hier zum Kauf.

Derweil profitieren Georg Fischer (+1,6%) von einer Kurszielerhöhung von Jefferies. Die Experten halten an ihrer Kaufempfehlung fest.

dm/rw