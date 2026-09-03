Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht freundlich - Inflation und BIP im Blick

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich starten. Die Wall Street hatte sich nach ersten Daten vom Arbeitsmarkt gefangen und im Plus geschlossen. Unterstützung gab es auch von relativ stabilen Ölpreisen trotz der unverändert angespannten Lage in Nahost. Auch die Börsen in Asien zeigten sich soweit freundlich. "Wenn wir davon ausgehen, dass ein Grossteil der Zinserhöhungserwartungen bereits eingepreist sind, könnten stabile Ölpreise schon ausreichen, um den Appetit der Anleger wieder auf Aktien zu richten", kommentierte ein Händler.

Im Fokus steht hierzulande zunächst die Inflation für August, gefolgt vom BIP für das zweite Quartal. Im Verlauf des Vormittags rücken dann zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Blick, bevor am Nachmittag dann entsprechende Daten aus den USA anstehen. Ansonsten geben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Anlegern einen letzten Hinweis auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Davor herrsche deutliche Zurückhaltung.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr um 0,15 Prozent leicht höher auf 14'385 Punkte. Entgegen anderer internationaler Börsen hat der SMI bislang einen positiven Start in den statistisch schwierigen September geschafft.

Von Bluechips gibt es aktuell nur sehr wenig kursbewegende Nachrichten. So hat Sika (+0,2%) die Übernahme des türkischen Klebstoffherstellers Akkim abgeschlossen. Und Holcim (+0,1%) hat eine neue Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien in Betrieb genommen.

Mangels anderer Impulse dürften einmal mehr die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis (+0,1% bis +0,2%) die Richtung im SMI massgeblich bestimmen. Der Nahrungsmittelkonzern investiert bis 2028 insgesamt 310 Millionen Franken in sein Ernährungs- und Gesundheitsgeschäft in Brasilien. Derweil schloss die chinesische Simcere Pharmaceutical mit Roche eine exklusive Lizenzvereinbarung über die Entwicklung des trispezifischen Antikörpers SIM0660.

Zu Partners Group (+0,1%) gab es eine Reihe von Analystenkommentaren nach den Zahlen vor zwei Tagen.

In der zweiten Reihe hat Bossard (+0,1%) einen neuen Finanzchef gefunden. Andreas Jaeger übernimmt die Aufgabe per 1. März und löst dann Stephan Zehnder ab, der seinen Rücktritt im letzten Mai angekündigt hatte.

Derweil hat Dormakaba (+0,1%) für seine angekündigte Vereinfachung der Eigentümerstruktur grünes Licht von der Übernahmekommission bekommen.

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