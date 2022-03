Aktien Schweiz Vorbörse: Kurse dürften weiter anziehen

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Kurse zur Wochenmitte überwiegend weiter zulegen. Damit würde der Leitindex SMI an die vorangegangenen zwei Gewinntage und auf das bisherige Wochenplus von bereits mehr als anderthalb Prozent anknüpfen. Und dies, obwohl sich bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg noch kein Durchbruch abzeichnet und die Unsicherheit entsprechend hoch bleibt. Die aktuelle SMI-Indikation eines kaum veränderten Starts in den Tag ist in vor allem dem Schwergewicht Roche geschuldet, das einen Forschungsrückschlag im Bereich Lungenkrebs erlitten hat. Die Vorgaben aus Übersee werden als grundsätzlich freundlich erachtet. So hat die Wall Street am Dienstag weiter zugelegt, und die Börsen Asiens legen ebenfalls überwiegend zu.

Weiterhin heiss diskutiert wird derzeit der US-Bondmarkt. Die Umkehr der Zinskurve zwischen den fünf- und der dreissigjährigen Treasuries bereite den Marktteilnehmern gewisse Sorgen. Generell wird dies nämlich als ein Vorbote für eine bevorstehende Rezession gesehen. "Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der aussergewöhnliche Pandemie-Boom in der US-Wirtschaft mit einem ebenso heftigen Einbruch einhergehen könnte", kommentierte ein Händler. Auf Datenseite dürfte vor dem grossen US-Jobreport am Freitag der ADP-Bericht am Nachmittag verstärkt beobachtet werden.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI tritt gegen 8.15 Uhr mit -0,02 Prozent auf der Stelle bei 12'323,00 Punkten. Alle 20 Blue Chips bis auf Roche (-0,9%) legen aber zu.

Der Pharmakonzern hat mit seinem neuartigen Krebs-Therapeutikum Tiragolumab einen Rückschlag erlitten. In einer zulassungsrelevanten Studie hat die Immuntherapie bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs die gesteckten Ziele nicht erreicht. Allerdings handle es sich um eine aggressive und schwer behandelbare Art von Krebs, so dass die Erwartungen sehr tief gewesen seien, heisst es von verschiedenen Analysten.

Das Gegenstück bilden die Aktien der UBS, die sich um 1,1 Prozent verteuern. Die Grossbank kündigt nach dem Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms 2021 umgehend ein neues Programm zum Rückkauf eigener Namenaktien im Gesamtwert von bis zu 6 Milliarden Dollar an.

Im breiten Markt sind Bachem (+3,6%) und Ypsomed (+2,1%) nach Analystenkommentaren verstärkt gesucht.

hr/uh