Aktien Schweiz Vorbörse: Knappes Plus zum Start erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht freundlich in den Handel starten. Dabei sollte aber auch an diesem Tag zunächst nicht mit allzu grossen Sprüngen gerechnet werden, da die Europäische Zentralbank erst am Mittag ihre Zinsentscheidung veröffentlicht. Die Vorgaben werden am Markt als leicht positiv gewertet. Während die Wall Street uneinheitlich schloss, weisen die meisten asiatischen Börsen positive Vorzeichen auf.

Nach den US-Konsumentenpreisen am Vortag stellt der Zinsentscheid der EZB das zweite Grossereignis dieser Woche dar. Die US-Daten werden am Markt mittlerweile so interpretiert, dass sie den Kurs des Fed für die Zinssitzung kommende Woche nicht ändern und die Währungshüter eine Pause einlegen dürften. Der Kurs der Europäer im heutigen Verlauf ist derweil nach wie vor offen. Setzt die EZB ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort oder hält sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still? Die Chancen stehen etwa 50:50.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert gegen 08.15 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 10'993,20 Punkten. Alle 20 SMI-Blue-Chips gewinnen zwischen 0,1 und 0,2 Prozent hinzu.

Der Nachrichtenfluss ist stark ausgedünnt. Mit Interesse dürfte die Ankündigung der Schweizer Börse SIX aufgenommen werden, dass die Generikaspezialistin Sandoz nach der Abspaltung von Novartis (+0,1%) nicht dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index (SMI) angehören wird. Die Aktie wird demnach Teil der Indizes SLI und SMIM sein.

Beim Vakuumventil-Spezialisten VAT (-0,4%) macht sich derweil eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux negativ bemerkbar. Auch bei den beiden Uhrenherstellern Richemont und Swatch (je +0,2%) sollten Anleger bei Handelsstart genauer hinschauen. In einer Branchenstudie sorgen sich die Experten um die weiteren Geschäftsaussichten in China, das derzeit mit schwächelnden Wirtschaft zu kämpfen hat.

Die deutlichsten Kursbewegungen weisen Autoneum (-3,9%) in der zweiten Reihe auf. Der Autozulieferer hat die Konditionen der Kapitalerhöhung veröffentlicht - mit einem Bezugspreis deutlich unter dem letzten Kurs.

hr/ys