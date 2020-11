Aktien Schweiz Vorbörse: Klar fester - Trumps Teileinlenken hilft

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstag im vorbörslichen Geschäft etwas höher. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben aus den USA, insbesondere aber von der Ankündigung Donald Trumps, den Weg für den neu gewählten Präsidenten Joe Biden frei zu machen. Der Amtsinhaber hatte die Behörden angewiesen, mit Biden zu kooperieren, wie er über Nacht auf Twitter mitteilte. Zuvor hatte die zuständige Behörde GSA Biden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit grünes Licht für die Kooperation der Trump-Regierung mit dem Team des Demokraten gegeben.

Positiv aufgenommen wird auch, dass die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. Dies nähre die Hoffnungen auf ein weiteres Konjunkturprogramm, hiess es in Marktkreisen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI liegt um 8.15 Uhr 0,62 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag bei 10'528,95 Punkten.

Am meisten gesucht sind derzeit konjunktursensitive Titel wie Swatch und Richemont (je +1,3%) oder auch ABB (+1,0%). Ein guter Teil der SMI-Aktien bewegt sich in einer Spanne von +0,7 bis +0,9%.

Auch Novartis legen vorbörslich zu, mit einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zu den anderen Blue Chips aber eher moderat. Im Vorfeld eines Investorentags hat der Pharmakonzern die Absicht geäussert, zu einem der grössten Player in der Pharmaindustrie zu werden. Mittelfristig bestätigte der Konzern, in der Pharmasparte eine Marge im hohen 30-Prozent-Bereich anzustreben. Auf finanzieller Seite kündigt der Konzern zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms über bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an.

CS (-0,5%) fallen gegen den Trend zurück. Die Bank muss im vierten Quartal eine hohe Wertberichtigung vornehmen. Bei der Investmentfirma York Capital Management, an der die Grossbank beteiligt ist, kommt es zu grossen Veränderungen.

Nebst CS sind UBS (-1,5%) die einzigen Titel im Minus, bei welchen allerdings der zweite Teil der Dividende abgezogen ist.

