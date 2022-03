Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderte Eröffnung erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag eine wenig veränderte Eröffnung ab. Investoren sehen sich nach wie vor mit den marktbeherrschenden Themen wie dem Ukraine-Krieg und seinen Auswirkungen auf Rohstoffpreise und damit der Inflationsentwicklung konfrontiert. An der Wall Street sorgten und in Asien sorgen sie denn auch für Zurückhaltung bei den Investoren. Generell fehle den Investoren aktuell eine klare Richtung, kommentiert eine Händlerin.

Aktien hätten zuletzt einen starken Lauf gehabt, so dass die aktuellen Orientierungsprobleme als Konsolidierung eingestuft werden könnten. "Es handelt sich jedoch immer noch um einen relativ volatilen Markt, was darauf hindeutet, dass diese rasanten Bewegungen bei Aktien mit Vorsicht zu geniessen sind", kommentiert ein Händler. Im Russland-Ukraine-Konflikt warten Investoren nun auf weitere Neuigkeiten, nachdem US-Präsident Joe Biden nach Europa gereist ist, um Druck auf Russland auszuüben und für einen Waffenstillstand zu werben. Hierzulande steht zudem die SNB mit ihrer aktuellen Lagebeurteilung auf der Agenda.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.20 Uhr 0,11 Prozent höher bei 12'114,70 Punkten. Alle 20 SMI-Titel bis auf die Credit Suisse (-1,1%) werden höher gestellt.

Die Grossbank hat auf den Bermudas eine juristische Niederlage erlitten. Ein Gericht werde dort in Kürze "ein negatives Urteil" gegen die lokale Versicherungstochter Credit Suisse Life Bermuda veröffentlichen, hatte die CS am Mittwochabend mitgeteilt.

Dem stehen Avancen von 2,5 Prozent bei Logitech gegenüber. Die Bank of America hat die Abdeckung der Aktien mit einer Kaufempfehlung gestartet.

Fester tendieren auch die Aktien von Novartis (+0,4%), nachdem der Pharmakonzern am Vorabend die US-Zulassung für seine Radioligandentherapie Pluvicto (vormals 177Lu-PSMA-617) zur Behandlung von Prostatakrebs erhalten hat.

Das eigentliche Nachrichtenaufkommen wird aber von Unternehmen aus den hinteren Reihen bestritten. Vorbörslich sind denn auch die Aktien vom Versicherer Helvetia (+1,6%) gesucht, nachdem dieser 2021 den Gewinn stark gesteigert und die Dividende erhöht hat. Comet (+1,8%) wiederum ziehen vorbörslich nach einem Gerichtserfolg gegen XP Power an.

VAT (+0,6%) und Bachem (+0,5%) sind ebenfalls etwas fester. So wird VAT ab dem 31. März Vifor Pharma (+0,1%) im SLI ersetzen. In den Index SMIM rücken in der Folge die Aktien des Biochemie-Unternehmens Bachem vor.

hr/ys