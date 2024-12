Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert vor zahlreichen Konjunkturdaten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine zurückhaltende Eröffnung ab. Dabei sind die Vorgaben durchaus leicht positiv: auch wenn es der Dow Jones in den USA nicht mehr ganz ins Plus geschafft hat, schloss er wie auch die Nasdaq über dem Stand zum Europaschluss. Da aber am Morgen die PMI-Daten aus China eher enttäuschten und gerade am Nachmittag zahlreiche US-Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, ist nach fünf Handelstagen mit Gewinnen wohl eine kleine Verschnaufpause angebracht.

Nach den europäischen Produzentenpreisen am Vormittag richtet sich dann der Blick auf US-Arbeitsmarktindikatoren, Daten zur Industrie, Frühindikatoren und am Abend als Dessert den Konjunkurbericht der US-Notenbank (Beige Book). Für Spannung ist also gesorgt, zumal am Freitag dann "harte Daten" zum US-Arbeitsmarkt für November veröffentlicht werden.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 08.10 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 11'819,85 Punkten.

Für Bewegung im Versicherungssektor dürfte eine Branchenstudie von JPMorgan sorgen. Die US-Bank hat Aktien der Swiss Life (-1,6%) auf "Underweight" von "Neutral" abgestuft und das Kursziel gesenkt. Die Titel hatten bereits am Vortag anlässlich eines Investorentages mit neuen Zielen gegen 5 Prozent eingebüsst.

Für Zurich (-0,1%) und Swiss Re (+0,9%) gab es derweil von JPM leichte Zielerhöhungen, wobei der Rückversicherer besser wegkommt. Helvetia (+0,4%) wurde von JPM auf "Neutral" zurückgenommen, während Vontobel mit einer Hochstufung auf "Buy" positiver ist.

In der zweiten Reihe sind Flughafen Zürich (+1,9%) einen Blick wert. Einerseits muss der Flughafen Mehrwertsteuern in der Höhe von rund 3,5 Millionen Franken nachzahlen. Andererseits hilft eine Hochstufung durch die UBS auf "Buy".

Bei Ypsomed (-0,1%) erwartet CEO Simon Michel im Interview mit der "FuW" den Verkauf des Diabetesgeschäfts im kommenden Frühjahr. Insgesamt geht er davon aus, dass der Gewinn in den nächsten Jahren "rasant" steigen wird.

Auch eine Reihe von Studien dürfte die entsprechenden Titel bewegen, beispielsweise startet Jefferies die Bewertung für einige Industrietitel mit "Buy", darunter Burckhardt, Georg Fischer, Sulzer oder SFS (je +0,9%).

dm/uh