Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum veränderter Start erwartet - CS bietet Zündstoff

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte etwas leichter in die verkürzte Weihnachtswoche starten. Dabei geben die eher gemischten Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. So hatte die Wall Street am Freitag ihren Höhenflug fortgesetzt. In Asien ist die Stimmung zwar ebenfalls freundlich, hier lassen sich Investoren aber von den jüngsten Kursgewinnen zu Gewinnmitnahmen verleiten.

Mit der wegen Weihnachten verkürzten Handelswoche sei nicht mehr mit waghalsigen Engagements zu rechnen, heisst es im Handel. Viele Investoren hielten nach den Gewinnen zuletzt ihr Pulver trocken. Auslöser war die Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit und der klare Wahlausgang in Grossbritannien. Damit seien zwei wichtige Unsicherheitsfaktoren weg, so Händler.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.20 Uhr 0,06 Prozent tiefer bei 10'672,87 Punkten. Bis auf Roche (+0,1%) geben alle übrigen 19 SMI-Werte zwischen 0,1 und 0,2 Prozent nach.

Auch dem Schweizer Leitindex hat die Annäherung zwischen den beiden Wirtschaftsmächten China und USA zu einem Gipfelsturm verholfen. So hat das Barometer alleine im Dezember annähernd 2 Prozent gewonnen, im vierten Quartal waren es bis Freitagabend annähernd 6 Prozent.

Auf Unternehmensseite sorgt derweil die CS am Tag vor Heiligabend für Zündstoff. Am Morgen hat die Grossbank den zweiten Bericht zur Beschattungsaffäre publiziert. Sie bestätigt die Beschattung Peter Goerkes und spricht gleichzeitig die fristlose Entlassung Pierre-Olivier Bouées aus. CEO Thiam und der Verwaltungsrat wussten gemäss dem Communiqué nichts von den Überwachungen. Die Aktien sind vorbörslich mit -0,2 Prozent allerdings nicht weiter auffällig.

Gegen den Trend freundlich sind die Genussscheine von Roche mit +0,1 Prozent. Der Pharmakonzern drückt im Bereich der Gentherapien aufs Tempo. Mit dem US-Unternehmen Sarepta ist Roche eine Lizenzvereinbarung eingegangen und erwirbt so die Rechte ausserhalb der USA für einen gentherapeutischen Kandidaten zur Behandlung einer Erberkrankung.

Im breiten Markt fallen noch DKSH (+1,0%) positiv auf, nachdem der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister eine Übernahme in Australien und Neuseeland gemeldet hat.

hr/tt