Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert erwartet - Unsicherheit vor Q2-Zahlen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche wenig verändert beginnen. Die Vorgaben aus Übersee sind unter dem Strich freundlich. An der Wall Street hat der Dow Jones am Freitag auf Rekordniveau geschlossen und dem S&P ist erstmals der Schluss oberhalb der 3'000er Marke gelungen. In Asien sind die meisten Märkte im Handelsverlauf am Montag leicht ins Plus gedreht.

Händler begründen dies mit der Überzeugung, dass die chinesische Regierung im Zweifel der Wirtschaft mit weiteren Stützungsmassnahmen unter die Arme greifen werde. Denn im zweiten Quartal 2019 ist das BIP mit 6,2 Prozent zwar so tief gewesen wie seit mindestens 27 Jahren nicht, traf damit aber die durchschnittlichen Erwartungen. Der Handelsstreit und eine nachlassende Nachfrage werden als Hauptgründe genannt. Gleichzeitig sind die Daten zur Industrieproduktion und zum Detailhandel besser als erwartet ausgefallen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 9'768,32 Punkten. Von den 20 SMI-Werten gewinnen alle bis auf Adecco und UBS hinzu. Die Vorwoche hatte der Leitindex mit einem Verlust von 2,2 Prozent beendet.

Beim Personaldienstleister Adecco (-0,9%) reissen die negativen Analystenkommentare nicht ab. Nachdem in der Vorwoche Goldman Sachs mit einer Abstufung und Kurszielsenkung die Titel auf Talfahrt geschickt hatte, sind es zu Wochenbeginn die Experten von Jefferies, die für erhöhten Abgabedruck sorgen. Wegen des verschlechterten Marktumfelds haben die Experten ihre Gewinnschätzungen gesenkt und zweifeln an, ob Adecco das Margenziel erreichen werde.

Daneben fallen noch die Papiere der UBS (-0,3%) mit vorbörslichen Verlusten auf. Konkurrent CS (+0,1%) hält sich dagegen etwas besser als der Markt. Beide Werte haben sich in der Vorwoche gegen den schwachen Gesamtmarkt stemmen können.

Unter den vorbörslichen Gewinnern sind auch noch Sika und ABB (beide +0,1%) zu finden, die beide in der Vorwoche zu den grössten Verlieren gezählt hatten. Dabei hatten vor allem schwache Branchenaussichten zu dieser Entwicklung beigetragen.

Das Abwärtspotenzial sei derzeit gross, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Es sei eher unwahrscheinlich, dass Gewinnwarnungen wie etwa vom Chemiekonzern BASF vergangene Woche Einzelfälle seien. Vielmehr dürfte die Berichtssaison noch einige Überraschungen parat haben.

hr/ra