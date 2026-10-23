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23.10.2026 08:45:36
Aktien Schweiz Vorbörse: Investoren bleiben vorsichtig
Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht auch zum Wochenschluss weiter Vorsicht. Vor dem Wochenende und der kommenden Notenbank-Woche wolle sich niemand zu weit aus dem Fenster lehnen, heisst es im Handel. Zudem gebe es derzeit zu viele Unruheherde, die über das Wochenende für Schlagzeilen sorgen könnten. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sprechen ebenfalls für Zurückhaltung.
Weiterhin belasten die Sorgen um die Ausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz den Markt. So sagte Nvidia-CEO Jensen Huang in einem Interview, er glaube, dass das Kapital für den Ausbau der KI knapp werde. "Es herrscht Kapitalknappheit. Die Nachfrage nach Kapital ist viel grösser als das verfügbare Kapital", sagte Huang dem US-Sender CNBC.
Während vom Anleihemarkt zuletzt etwas Entwarnung kam - auf der Suche nach sicheren Häfen griffen Investoren wieder verstärkt bei Anleihen zu - bleiben die Rohölpreise auf dem zuletzt wieder deutlich erhöhten Niveau. Berichte, dass die USA und Israel Pläne für erneute Angriffe auf den Iran als Teil des Ende Februar begonnenen regionalen Krieges ausarbeiteten, schoben die Preise zuletzt wieder an. Brent notiert aktuell so hoch wie zuletzt im Mai.
Für den Schweizer Aktienmarkt errechnet die Bank Julius Bär vorbörslich gegen 08.15 Uhr ein Plus von 0,12 Prozent auf 14'565 Punkte. Dabei werden von den 20 Einzelwerten 15 tiefer und 5 höher indiziert. Den Mid-Cap-Index SMIM berechnet Julius Bär um 0,14 Prozent höher.
Unter den Blue Chips haben am Morgen Holcim (+4,0%) und Sika (+0,9%) Zahlen vorgelegt. Dabei hat Holcim Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert und legt die Ziele für das Gesamtjahr teilweise erneut höher.
Berichtssaison geht weiter
Auch der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 weiter zugelegt. Der Innerschweizer Konzern ist dabei organisch weiter gewachsen.
Neben den beiden Zahlen-Werten ziehen noch Logitech (+1,7%) und Amrize (+0,9%) klar an. Beide Unternehmen werden in der kommenden Woche mit Zahlen erwartet. Auch Roche (+0,3%) werden höher gesehen. Der Pharmakonzern hatte am Vortag zwar solide Zahlen vorgelegt, der "Aha"-Effekt habe aber gefehlt.
Im SMIM geben dagegen SGS (-0,1%) nach Umsatzzahlen leicht nach. Dabei bleibt der Warenprüf- und Inspektionskonzern auf Wachstumskurs und hat im dritten Quartal gar noch an Dynamik gewonnen.
Mit einem regelrechten Kurssprung werden Belimo (+5,7%) erwartet, nachdem die UBS das Rating für die Titel auf "Buy" erhöht hat.
hr/cg
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