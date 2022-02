Aktien Schweiz Vorbörse: Hoffen auf Stabilisierung - Sorgen halten an

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich auch nach drei Verlusttagen noch keine Erholung ab. Die Ukraine-Krise hält laut Händlern die Märkte weiterhin fest im Griff. Zwar sandte Russland Signale für eine Gesprächsbereitschaft aus und westliche Staaten setzten weiter auf Diplomatie. Doch die Marktteilnehmer trauen der Sache nicht und dürften daher um risikoreiche Anlagen weiterhin einen Bogen machen.

Derweil schütte James Ballard, Gouverneur der US-Notenbank Fed von St. Louis, noch zusätzlich Öl ins Zins- und Inflationsfeuer, sagt ein Händler. Das Fed müsse die Zinserhöhungen möglicherweise vorverlegen und den Leitzins schon vor dem 1. Juli um 100 Basispunkte straffen, sagte Ballard. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks, der restriktiven Haltung des Fed und der aktuellen geopolitischen Risiken rät die Credit Suisse zu Vorsicht. Derweil geht auch die Bilanzsaison mit Temenos und Straumann in eine neue Runde. Nach Börsenschluss werden die Zahlen von Alcon erwartet.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird 08.15 Uhr um 0,22 Prozent niedriger mit 11'999,86 Punkten indiziert. Damit droht dem SMI der Verlust der Marke bei 12'000 Punkten.

Sämtliche SMI-Titel sind tiefer indiziert. Dabei führen die beiden Grossbanken CS und UBS (je -1,1%) die Verlierer an. Die Aussicht auf höhere Zinsen und damit auch auf bessere Ertragsmöglichkeiten schwinde, heisst am Markt. Denn in unruhigen Zeiten wichen die Anleger auf sichere Anleihen aus, was die Renditen drücke. Zudem dürften die Zentralbanken dann auch kaum die Zügel straffen.

Ansonsten belaufen sich die Abschläge bei den SMI-Titeln auf je -0,1 Prozent.

Grössere Bewegungen gibt es etwas weiter hinten. Unter Druck steht der SLI-Wert Temenos (-4,6%). Der Softwarespezialist Temenos ist im vierten Quartal 2021 zwar gewachsen, aber hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die Anleger sollen trotzdem eine höhere Dividende erhalten.

Auch SLI-Titel Straumann (-2,1%) sind klar tiefer indiziert. Der Dentalimplantatkonzern hat mit einem Gewinn- und Umsatzsprung die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt. "Aber eben nicht übertroffen", sagt ein Händler. Positiv sei dafür die Dividendenerhöhung und der Aktiensplitt, heisst es am Markt.

Dagegen sind die Arzneimittelhersteller Basilea (+2,4%) und Cosmo (+4,4%) deutlich höher. Basilea ist stärker gewachsen als erwartet und hat einen Betriebsgewinn von 1,2 Millionen Franken erzielt. Für das kommende Jahr 2023 strebt das Unternehmen eine nachhaltige Profitabilität an. Zudem will das Unternehmen die Bereiche Antiinfektiva und Onkologie trennen.

Cosmo hat nach vorläufigen Angaben 2021 deutlich mehr verdient als erwartet und will daher erstmals seit längerem wieder eine Dividende auszahlen.

pre/rw