Aktien Schweiz Vorbörse: Hoffen auf Erholung - US-Jobdaten im Fokus

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt könnte es zum Wochenschluss zu einer Erholung kommen. Denn nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an der Wall Street ausgelöst hatte, überraschte nun der Online-Riese Amazon nachbörslich ergebnismässig positiv. Und dies könnte für einen Stimmungsumschwung sorgen, heisst es am Markt. Amazon-Aktien legten nachbörslich um bis zu 18 Prozent zu. Zudem deuteten die US-Aktien-Futures eine deutliche Erholung der US-Indizes an.

Neben den Firmenergebnissen steht an den Börsen weiterhin die Geldpolitik im Fokus. Die Furcht, dass die Zentralbanken wegen der hartnäckigen Inflation die Zügel zu stark anziehen könnten, halte an, heisst es im Markt. Am Vortag hatte sich die Europäische Zentralbank wegen der hohen Teuerung viel "falkenhafter" geäussert als noch zuletzt. "Die Wahrscheinlichkeit einer rascheren Anhebung der Leitzinsen hat eindeutig zugenommen", schreibt die Bantleon Bank. Eine erste Zinserhöhung der EZB im Herbst sei denkbar. Hinweise über den zukünftigen Kurs der US-Notenbank Fed erwarten die Marktteilnehmer von den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Diese dürften mitentscheiden, ob es an den Börsen zu einem versöhnlichen Wochenausklang kommt. Denn das Fed achtet stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,50 Prozent höher bei 12'295,81 Punkten. Von den 20 SMI-Werten sind 19 höher und einzig Holcim tiefer gestellt. Damit steuert der SMI trotz der jüngsten Kursausschläge und Verluste auf einen Wochengewinn von rund 1,5 Prozent hin.

Schwächer indiziert sind im SMI einzig Holcim (-0,4%). Berenberg hat Empfehlung für den Titel des Zementkonzerns auf "Sell" von "Hold" und das Kursziel auf 43 von 56 Franken herabgesetzt.

Den stärksten Anstieg verbuchen die Aktien von Richemont (+1,0%), die am Vortag 2,5 Prozent eingebüsst hatten. Auch Swatch (+1,1%) können vorbörslich einen Teil des Kursminus wettmachen.

Die Papiere des Pharmariesen Roche (+0,4%) und des Elektrokonzerns ABB (+0,7%) setzen vorbörslich ebenfalls zu einer Erholung an. Beide Unternehmen hatten ihr Ergebnis veröffentlicht. Diese kamen am Markt aber nicht gut an.

Festere Kurse zeichnen sich auch für die Technologiewerte Logitech, AMS, Temenos, VAT und Inficon ab, die um bis zu ein Prozent höher gestellt sind.

Für die Aktien der Graubündner Kantonalbank, des Industrieunternehmens Bystronic und des Komponentenherstellers Lem, die alle Zahlen veröffentlicht haben, werden vorbörslich keine Kurse gestellt.

pre/uh