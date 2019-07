Aktien Schweiz Vorbörse: Höhenflug dauert mit Unterstützung von Novartis an

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich für den Freitag gemessen an den vorbörslichen Kursen eine höhere Eröffnung ab. Sollten am Berichtstag erneut Gewinne resultieren, wäre der heutige kleine Verfallstermin der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Nach der schwachen Vorwoche mit einem Schlussstand von klar unter 9'800 Punkten hätte sich damit der SMI wieder solid über der Marke von 10'000 Punkten positioniert. Zu Hilfe kamen ihm dabei die schwergewichtigen Novartis, welche nun vier Mal in Folge und vor allem auch am Vortag mit der Publikation der Semesterzahlen kräftig angezogen haben.

Die Vorgaben aus den USA sind mehr oder weniger neutral. Während am Vortag neue Strafzoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung Peking für Verunsicherung gesorgt hatten, untermauerten schwach ausgefallene Daten zu den wichtigen Frühindikatoren sowie Aussagen eine Fed-Mitglieds die Aussichten für eine Zinserhöhung durch die amerikanische Notenbank noch im laufenden Monat. Ende Juli findet die nächste Zinssitzung des Fed statt.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,37 Prozent höher bei 10'047,27 Punkten.

Wichtig für den weiteren Verlauf des SMI werden auch am Freitag die Aktien von Novartis sein, welche vorbörslich mit einem Plus von 0,4 Prozent noch keine Ermüdungserscheinungen zeigen. Mit dem Plus von über 3 Prozent am Vortag im Anschluss an die starken Quartalszahlen, haben die Titel über die Woche gesehen schon mehr als 6 Prozent zugelegt. Am Berichtstag sind zu Novartis bereits verschiedene Kurszielerhöhungen verbunden mit positiven Kommentaren eingetroffen. Nach Meinung verschiedener Analysten sollten mittlerweile aber die guten Nachrichten im Kurs der Aktie enthalten sein.

Die übrigen Titel werden sowohl bei den Blue Chips als auch bei den Nebenwerten zum grössten Teil ebenfalls um 0,4 Prozent höher gestellt. Eine Ausnahme sind SGS (-0,3%), welche als einziger der 30 wichtigsten Werte nachgeben. Die Aktien des Prüfkonzerns fielen schon am Vortag im Anschluss an die Quartalszahlen mit einem Minus von 4 Prozent deutlich zurück.

Leicht auffällig sind noch Swiss Re (+0,7%), welche von soliden Zahlen des Konkurrenten Munich Re gestützt werden.

Im breiten Markt stehen nach Zahlen SFS und Valora unter Beobachtung. Während erstere gegen den freundlichen Gesamttrend 3,1 Prozent nachgeben, stehen Valora 1,2 Prozent höher.

