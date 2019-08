Aktien Schweiz Vorbörse: Handelsstreit dürfte Kurse belasten

Zürich (awp) - Die Angst vor einer Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit und damit vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft dürfte am Montag die Anleger vergraulen. Es sei mit Kursabschlägen auf breiter Front zu rechnen, sagen Händler. Die Ankündigung neuer Strafzölle gegen China durch US-Präsident Donald Trump veranlasse die Anleger zur Flucht aus Aktien hin zu den sicheren Häfen wie Staatsanleihen oder dem Franken, wobei der EUR/CHF-Kurs unter die Marke von 1,09 fiel.

"Das ist keine Panik, aber eine ordentliche Verkaufswelle", schreibt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Die neue Eskalation im Handelsstreit schlage die Anleger in die Flucht. Der Punkt sei längst erreicht, an dem der Konflikt der Weltwirtschaft grossen Schaden zufüge. "Statt den Konflikt zu lösen, setzt Trump noch einen drauf", kommentiert Marktanalyst Salah Bouhmidi vom Broker DailyFX.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI büsst bis gegen 08.15 Uhr um 0,76 Prozent auf 9'729,30 Punkte ein. Bei allen 20 Blue Chips werden Verluste von -0,5 Prozent bei SGS bis zu -1,4 Prozent bei Swatch indiziert. Bereits am Freitag hatte der Leitindex 1,17 Prozent verloren. Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 1,7 Prozent.

Auskunft über die konjunkturelle Entwicklung erhoffen sich die Marktteilnehmer im Laufe des Tages von den Juli-ISM Einkaufsmanagerindizes für das den Dienstleistungssektor aus Europa und den USA, nachdem ihre Pendants aus dem Produktionsgewerbe zuletzt enttäuscht hatten. Zudem werden im Laufe der Woche noch die deutschen Industrieaufträge und die Handelsbilanzdaten aus China veröffentlicht.

Nachrichten von Unternehmensseite sind zu Wochenbeginn dünn gesät. Die heftigsten Abschläge verzeichnen vorbörslich die am breiten Markt gehandelten Ascom-Aktien mit einem Abschlag von 3,8 Prozent. Nach einem enttäuschenden 1. Halbjahr verlässt CEO Holger Cordes das Unternehmen.

Einbussen von einem Prozent und mehr verzeichnen vorbörslich noch die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (-1,0%) und UBS (-1,1%) sowie des Elektrotechnikkonzern ABB (-1,1%).

Roche werden um 0,6 Prozent tiefer gestellt. Der Pharmakonzern ist mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq einen wichtigen Schritt voran gekommen. In der IMvigor130-Studie seien die gesteckten Ziele erreicht worden.

pre/rw