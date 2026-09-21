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21.09.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Gewinne zum Wochenstart erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Börsenwoche starten. Damit würde sich der Leitindex SMI nach dem sehr schwachen Wochenschluss am Freitag zumindest etwas stabilisieren. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sprechen derweil für einen eher zurückhaltenden Auftakt.

"Die Märkte starten vorsichtig in die neue Woche, wobei die Stimmung von anhaltender Zinsunsicherheit weltweit und geopolitischen Spannungen geprägt ist, die weiterhin Aufwärtsdruck auf die Ölpreise und die Inflationserwartungen ausüben", fasst ein Händler die Gemengelage zusammen. Gleichzeitig seien die Risiken für die Energieversorgung aus dem Nahen Osten erhöht, da der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiterhin in einer Sackgasse steckt und die Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien eskalierten, was die Märkte in Atem halte.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 8.10 Uhr um 0,50 Prozent höher bei 13'855 Punkten. Am vergangenen Freitag war das Barometer vor allem in der zweiten Handelshälfte klar abgerutscht, so dass das Wochenplus am Ende auf 0,1 Prozent zusammenschmolz. Den Mittelwerte-Index SMIM taxiert die Bank um 0,25 Prozent höher.

Von den 20 SMI Blue Chips werden alle bis auf Logitech (-0,7% oder -0,59 Fr.) höher gestellt. Der Computerzubehörspezialist wird allerdings ex Dividende (1,36 Fr.) gehandelt und ist damit nur optisch tiefer.

Auch in dieser Woche dürfte die UBS (+0,7%) im Fokus bleiben. Vor dem Entscheid des Ständerats zur UBS-Regulierung hat der UBS-Chef Sergio Ermotti die Behörden in einem Interview mit der "NZZ" scharf kritisiert.

SMI mit neuem Auftritt

Von den beiden SMI-Neuzugängen Galderma (+4,0%) und Sandoz (+0,2%) hat sich der Chef des Hautpflegekonzerns, Flemming Ørnskov, in einem Interview mit "Finanz und Wirtschaft" zuversichtlich für die weiteren Wachstumschancen geäussert. Diese würden vor allem durch Innovationen getrieben.

Der aus dem SMI herausgefallene Logistiker Kühne+Nagel (+4,3%) wiederum meldet eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit dem Online-Riesen Amazon. Diese solle die bereits heute bestehende Geschäftsbeziehung vertiefen und neue Möglichkeiten erschliessen.

In den hinteren Reihen meldete Cosmo (+2,1%), dass sein KI-gestützte Endoskopiesystem GI Genius in einer Studie die Erkennungsrate von Darmpolypen deutlich verbessert habe.

hr/rw

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