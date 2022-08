Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Wochenstart erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Start in die neue Börsenwoche mit leichten Auftaktgewinnen erwartet. Damit würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. So hat die Wall Street am Freitag nach den starken US-Arbeitsmarktdaten am Ende den Weg in die Gewinnzone gefunden und höher geschlossen. In Asien präsentieren sich die Börsen zum Wochenstart derweil etwas uneinheitlich.

Die sehr starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag erhöhen nun die Spannung für den am Mittwoch anstehenden Bericht über die US-Konsumentenpreise. Dieser dürfte einen leichten Rückgang des Gesamtindex, aber wahrscheinlich eine weitere Beschleunigung der Kerninflation zeigen, meinte ein Händler. Er rechnet nun mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Leitzinsen gleich um weitere 0,75 Prozentpunkte im nächsten Monat. Immerhin zeigten die US-Jobdaten aber, dass die US-Wirtschaft dies verkraften sollte, meinte er weiter.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr um 0,23 Prozent höher bei 11'147,80 Punkten. Dabei werden alle 20 Werte mit Gewinnen zwischen 0,2 Prozent und 0,4 Prozent erwartet. In der Vorwoche hat der Leitindex am Ende ein knappes Minus von 0,2 Prozent verbucht.

Unter den grösseren Gewinnern sind vorbörslich die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,4%) und CS (+0,3%) ebenso zu finden wie ABB oder auch Givaudan (beide +0,3%). Ausser UBS haben alle Titel in der Vorwoche nachgegeben.

News gibt es einzig bei CS. Die Grossbank hat allerdings noch am Freitagabend Medienberichten über einen drohenden Millionenausfall in Mexiko wegen der Liquidation der mexikanischen Bank Credito Real widersprochen. Die Credit Suisse habe "kein materielles Kreditengagement" bei dem genannten Unternehmen, teilte die Grossbank gegenüber AWP mit.

Bei Tech-Werten wie Logitech, AMS Osram und auch Temenos (alle +0,3%) zeichnet sich eine ebenfalls freundliche Eröffnung ab. Sie würden damit an die Kursgewinne vom Wochenschluss anknüpfen.

Im breiten Markt gibt es weitere Halbjahres-Zahlen zu verdauen. Erst mit dem Handelsstart wird sich aber zeigen, wie der Markt die jüngsten Ergebnisse von Montana Aerospace und Hochdorf einstuft.

hr/uh