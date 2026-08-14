Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Wochenausklang

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitag vor einem freundlichen Wochenausklang. Positive Vorgaben der Wall Street und auch teils aus Asien - besonders erneut getrieben von den Tech-Werten - dürften auch hierzulande für Gewinne zum Handelsstart sorgen. Insgesamt zeigten sich die Märkte nach den US-Inflationsdaten diese Woche etwas beruhigt. Zudem gaben die Ölpreise angesichts einer relativen Ruhe im Irankrieg etwas nach.

Nach einer nochmals gut gefüllten Berichtswoche bleibt es am heutigen Handelstag relativ ruhig. Auch der Konjunkturkalender weist nur wenige Highlights auf. So steht das Schweizer BIP zum zweiten Quartal auf der Agenda. Am Nachmittag setzt dann neben dem US-Detailhandelsumsatz das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan den Schlusspunkt. Insgesamt könnten die heutigen Daten laut einem Experten durchaus die fehlenden Puzzleteile liefern, um die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch das Fed im September zu begraben.

Für den Schweizer Leitindex SMI zeichnet sich laut den vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär ein Plus von 0,17 Prozent auf 14'500 Punkte ab. Den SMIM der mittelgrossen Werte taxiert die Bank auf 3215 Zählern (+0,19%).

Bislang sind Nachrichten von Blue Chips Mangelware - entsprechend dürfte die Entwicklung im SMI auch wieder von den drei Schwergewichten Nestlé (+0,1%), Novartis (+0,2%) und Roche (+0,2%) abhängen.

Für Clariant (+3,0%) hat JPMorgan das Kursziel erhöht und an der Einstufung "Overweight" festgehalten. Zuletzt hatten bereits viele Analysten Rechtsrisiken ausgepreist.

Komax (+2,7%) stehen nach ihrem fulminanten Kurssprung von über 20 Prozent in Reaktion auf die Zahlen weiter im Blick. Kepler Cheuvreux erhöht die Einstufung au "Buy" und schraubt das Kursziel von 55 auf nun 90 Franken klar nach oben. Swissquote (+2,1%) erholen sich indes etwas von ihren Vortagesverlusten.

In der zweiten Reihe legten noch Mobilezone und VZ Holding Zahlen für das erste Halbjahr vor.

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