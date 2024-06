Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Start - Warten auf US-Daten und EZB

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein freundlicher Start ab. Dies ist den immerhin leicht positiven US-Vorgaben zu verdanken. Denn sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch die Techbörse Nasdaq retteten nach zwischenzeitlichen Verlusten noch moderate Gewinne bis zur Schlussglocke. Grosse Impuluse fehlen dem Handel aber weiterhin, denn vor der morgigen EZB-Zinsentscheidung will sich kein Anleger wirklich aus der Deckung wagen.

Am Nachmittag steht immerhin noch mit den Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP ein erster Hinweis auf die dann am Freitag fälligen US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Zudem steht der ISM-Index für den Dienstleistungssektor an. Zuletzt hatten US-Daten eher enttäuscht, zugleich aber wenig Einfluss auf die Aktienkurse gehabt. Zu schwache Daten nährten allerdings Zweifel an der Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Stärke in den USA, hiess es von Experten.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert gegen 08.15 Uhr 0,35 Prozent höher bei 12'050,63 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex knapp über der Marke von 12'000 Zählern geschlossen.

Die Aktien der UBS (+0,4%) könnten von einer positiveren Einschätzung durch S&P profitieren. Die Ratingagentur hat den Ausblick für die Grossbank von "negativ" auf "stabil" angehoben. Die Restrisiken aus der Integration und Restrukturierung der Credit Suisse hätten sich verringert.

Derweil trennt sich die Swisscom-Tochter Fastweb von ihrem 4,5%-Anteil an der italienischen Glasfasernetzfirma FiberCop zu einem Preis von 438,7 Millionen Euro. Für die Swisscom-Titel geht es vorbörslich um 1,1 Prozent hoch.

Holcim (+0,8%) übernimmt die britische Schotter-Recyclingfirma Land Recovery mit 85 Mitarbeitenden. Finanzielle Details zur Transaktion gab es nicht.

Nach einer Kurszielerhöhung durch RBC sind ausserdem die Richemont-Titel (+1,0%) vorbörslich deutlich gefragt.

Im breiten Markt könnten Avolta (+0,4%) ein Thema sein. Der Reisedetailhändler startet an den zwei internationalen Flughäfen in Mailand ein Pilotprojekt mit dem Fintech-Unternehmen Utu zur Mehrwertsteuererstattung.

dm/uh