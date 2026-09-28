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28.09.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Start in die Woche erwartet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich gemäss vorbörslichen Indikationen eine etwas festere Eröffnung ab. Der Leitindex SMI unternimmt damit einen neuen Anlauf für die Rückeroberung der Marke bei 14'000 Punkten, was am Freitag nur kurzzeitig gelungen ist. Die Stimmung an den Börsen bleibt derweil zu Beginn einer mit Konjunkturdaten reich befrachteten Woche fragil.

Nachdem US-Präsident Trump den neuen Vorschlag Irans zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus am Wochenende abgelehnt hat, hat Iran seine Bedingungen für einen Neustart von Friedensgesprächen bekräftigt. Beide Seiten hätten im Anschluss zwar weiterhin Gesprächsbereitschaft signalisiert, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Die Situation scheine aber festgefahrener denn je.

Entsprechend den einmal mehr gedämpften Hoffnungen auf einen Ausweg aus dem Nahostkonflikt haben auch die Ölpreise ihren jüngsten Anstieg bestätigt, bzw. zum Start in die neue Woche noch einmal etwas ausgeweitet. Derzeit liegt der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei gut 107 US-Dollar. Der Start in die neue Woche dürfte nachrichtenmässig noch relativ ruhig verlaufen. Mit unter anderem verschiedenen Inflationskennzahlen und vor allem dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag steht eine intensive Woche bevor.

UBS bleiben im Aufwärtstrend

Der SMI steht im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär gegen 8.15 Uhr 0,28 Prozent höher bei 13'985 Punkten. Den SMIM für die mittelgrossen Werte wird 0,17 Prozent höher gestellt.

Von den 20 SMI-Einzelwerten ziehen UBS (+0,9%) am stärksten an. Die Aktien weiten damit die klaren Gewinne vom Freitag (+3,5%) noch einmal aus, gestützt von neuen Kompromissvorschlägen zur Kapitalunterlegung der Auslandstöchter aus dem Nationalrat.

Die Mehrheit der übrigen Titel verzeichnet Gewinne im Bereich von +0,2 Prozent.

Gegen den Trend geben ABB (-0,6%), Alcon (-0,3%) und Logitech (-0,5%) etwas nach.

Im breiteren Markt falle Dormakaba (+5,4%) mit einem starken Gewinn auf, beflügelt von einer Aufstufung durch Jefferies auf "Buy". Tecan (+1,8%) werden gleichzeitig von einer deutlichen Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch die UBS gestützt.

cf/ys

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Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
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