Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Handel am Verfallstag erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zu Wochenschluss höher in den regulären Handel starten. Die Aktien knüpfen damit an die Aufwärtsbewegung der US-Börse im späten Handel an. Dort war die Stimmung trotz überraschend starker Einzelhandelsdaten lange gedrückt und die anfänglichen Verluste konnten nicht ganz aufgeholt werden.

Für Schwankungen könnte der grosse Verfallstag mit auslaufenden Terminkontrakten sorgen. Laut Goldman Sachs dürften heute weltweit Aktienoptionen im Wert von rund 3,4 Billionen Dollar fällig werden. Im Blick behalten die Investoren zudem die Entwicklungen um den schuldenbeladenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. Die Aktien des Krisenunternehmens rutschten erneut um elf Prozent ab.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI wird um 08.15 Uhr 0,52 Prozent höher gestellt bei 12'091,49 Punkten. Die meisten Blue Chips werden im Bereich von 0,4 bis 0,7 Prozent höher gestellt.

An einem an Nachrichten sehr armen Tag sind es vor allem Analystenvoten, die für Bewegung sorgen können. So fallen Lonza mit einem vorbörslichen Abschlag von 0,4 Prozent auf. Die Papiere wurden laut Händlern durch Morgan Stanley auf "Equalweight" von "Overweight" gesenkt.

Nachrichten gab es von den beiden Pharmakonzernen Roche und Novartis, die jeweils 0,7 Prozent höher gestellt werden. Roche wird Zwischenergebnisse zu seiner Brustkrebs-Therapie Giredestrant am Kongress ESMO zeigen. Novartis wird am gleichen Anlass neue Daten zur Radioligandentherapie 177Lu-PSMA-617 zeigen.

Die Grossbankenaktien Credit Suisse und UBS notieren ebenfalls jeweils +0,7 Prozent fester.

Im breiten Markt dürfte sich ein Blick auf Basilea (+2,5%) lohnen. Das Biopharma-Unternehmen hat aktualisierte Daten zur Lebenserwartung von Krebspatienten vorgelegt, die mit dem Kandidaten Derazantinib behandelt werden.

ra/kw