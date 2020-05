Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt erwartet

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine festere Eröffnung ab. Damit ist er auf Kurs, erneut ein knappes Wochenplus zu erzielen. Mit den Gewinnen würde er den Vorgaben aus Übersee folgen. Dort hat die Wall Street am Donnerstag fester geschlossen und einen positiven Ton für Asien vorgegeben.

Das Hauptaugenmerk ist an diesem Handelstag aber ohnehin auf die USA gerichtet. Dort werden am Mittag die Arbeitslosenzahlen für April veröffentlicht. Am Markt wird aktuell von etwa 22 Millionen ausgegangen, oder einer Arbeitslosenrate von mehr als 16 Prozent. Die Frage ist nur, ob die tatsächlichen Zahlen am Ende die derzeitige Stimmung zum Kippen bringen, heisst es im Handel. Leicht positiv werden zudem die positiven Signale aus den Handels-Gesprächen zwischen den USA und China gewertet.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steigt gegen 8.15 Uhr um 0,70 Prozent auf 9'685,27 Punkte. Am Vortag war der Leitindex im Vergleich zu einigen europäischen Indizes eher verhalten vorangekommen, da die Pharmaschwergewichte belastet hatten.

Diese zeigen sich vorbörslich nun aber in etwa mit dem Markt freundlich. So ziehen Novartis um 0,8 Prozent an, Roche um 0,6 Prozent und auch Nestlé (+0,6%) erweisen sich abermals als Stütze.

Noch stärker aufwärts geht es für die UBS (+1,0%) und die Credit Suisse (+0,9%). Aber auch Zykliker wie ABB (+1,0%) und Adecco (+0,9%) schlagen sich besser als der Markt. Bei den beiden Uhrenherstellern Richemont und Swatch (+0,8%) dürften die Nachrichten zu den US-chinesischen Gesprächen etwas Erleichterung verschaffen.

Im breiten Markt stechen hingegen Dormakaba mit einem Minus von 1,3 Prozent hervor. Das Unternehmen hat am Morgen wegen der Covid-19-Pandemie seine Guidance kassiert.

Im Blick behalten sollten Investoren auch die Aktien von Meyer Burger (ohne vorbörslichen Kurs). Der Solarzulieferer muss einen Rückschlag verkraften. Ein Grossauftrag im Bereich "Heterojunction" kommt nun doch nicht zustande.

