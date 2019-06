Aktien Schweiz Vorbörse: Freundliche Tendenz nach Pfingstfeiertag erwartet

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse werden nach dem verlängerten Pfingstwochenende am Dienstag höhere Kurse erwartet. Die Schweiz habe noch etwas nachzuholen, sagen Händler. Am Montag ruhte in der Schweiz, in Deutschland und Österreich der Handel. An den übrigen europäischen Aktienmärkten, in Asien und in den USA haben die Kurse leicht zugelegt. Wie stark dieser Nachholeffekt sein werde, müsse sich aber erst noch weisen.

Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA und eine Einigung im Zollstreit der USA mit Mexiko verliehen den Märkten zuletzt zwar Rückenwind. Die Gewinne halten sich aber dennoch in Grenzen. Die Anleger blieben vorsichtig, weil nicht sicher sei, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration halten werde, hiesst es am Markt. Ausserdem drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 08.15 Uhr mit 9'782,72 Zählern mit 0,34 Prozent im Plus. Am Freitag legte der Leitindex 0,69 Prozent und über die gesamte Woche gar 2,4 Prozent zu. Damit rückt ein weiterer Kursrekord in Griffnähe. Am 3. Mai hatte der Leitindex mit 9'786,51 Zählern den bisher höchsten Stand markiert.

Vorbörslich werden bei Julius Bär 19 der 20 SMI-Titel höher indiziert. Die Gewinne belaufen sich auf bis zu 0,5 Prozent. Gegen den Trend werden SGS (-0,8%) schwächer indiziert. Barclays hat den Titel der Inspektionsfirma auf "Equal weight" von "Overweight" herabgestuft.

ABB werden ein halbes Prozent höher gestellt. Händler erwähnen einen Bericht des Onlineportals "TheMarket", in dem Aufspaltungsphantasien geweckt würden. David Samra, der Investmentchef des Artisan International Value Fund, hat sich in einem Interview unter anderem zum Elektrotechnikkonzern geäussert. So rechnet er bei ABB nach dem Verkauf der Stromnetzsparte mit einer weitergehenden fundamentalen Neuausrichtung.

Gefragt sind auch Roche (+0,3%). Der Pharmakonzern wartet mit mehreren guten Nachrichten aus seiner Produktepalette auf. So hat die Tochter Genentech für die Phase-II-Studie zu Gazyva (Obinutuzumab) bei der Behandlung der Nierenkrankheit Lupus-Nephritis positive Ergebnisse gemeldet. Die Studie habe sowohl den primären als auch den sekundären Endpunkt erreicht.

Am breiten Markt stechen die Cosmo-Aktien mit einem Kursplus von 3,4 Prozent hervor. Die Pharmafirma ist mit dem US-Zulassungsantrag für das Narkose-Mittel Remimazolam einen Schritt weiter. Die Zulassungsbehörde FDA habe die Einreichung der sogenannten "New Drug Application" (NDA) akzeptiert. Damit kann nun der eigentliche Überprüfungsprozess beginnen.

