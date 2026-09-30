Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich zum Quartalsende

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch und letzten Handelstag des dritten Quartals freundlich erwartet. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sind positiv. Denn sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten sich nach Börsenschluss in Europa noch erholt, in Japan steht der Nikkei klar im Plus. Sorgen bereiten indes die immer weiter steigenden Anleiherenditen. So kletterte die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen zeitweise auf den höchsten Stand seit 2002. Auch die Ölpreise kamen zwar zurück, bleiben aber klar über der Schwelle von 100 Dollar.

Derweil ist der Konjunkturkalender reich befrachtet. Hierzulande dürfte die KOF Konjunkturprognose und der UBS-CFA Index einen Blick wert sein. Am Nachmittag richtet sich der Fokus dann klar auf die USA. Denn mit dem ADP-Bericht wird der erste Hinweis auf den grossen US-Jobbericht am Freitag veröffentlicht. Und mit dem PCE-Preisindex steht das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass auf der Agenda. "Insgesamt bleibt die Lage an den Märkten fragil, die Anspannung unter der Oberfläche nimmt zu", kommentierte ein Händler.

SMI im Plus erwartet

Der SMI wird im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär gegen 8.15 Uhr 0,45 Prozent höher erwartet bei 13'975 Punkten. Seit einigen Tagen pendelt der Leitindex um die Marke von 14'000 Punkten. Auch der SMIM für die mittelgrossen Werte wird mit +0,44 Prozent freundlich erwartet.

Für Roche (+0,2%) gab es positive Nachrichten zu seinem MS-Mittel Fenebrutinib. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Zulassungsantrag angenommen und den Status "priority review" erteilt.

Derweil präsentierte auch Galderma (+0,4%) neue unterstützenden 3-Jahres-Daten zu seinem Medikament Nemluvio für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis.

Für Julius Bär (kein vb-Kurs) gab es eine positiven Analystenkommentar. Morgan Stanley stuft die Papiere nach dem Abschluss des Finma-Verfahrens nun mit "Equal Weight" nach zuvor "Underweight" ein.

Lindt&Sprüngli (+0,3%) dürften auch einen Tag nach der Umsatzwarnung im Fokus bleiben. Zahlreiche Analysten wie Goldman Sachs, UBS oder Barclays haben ihre Kursziele gesenkt.

Bei Rieter (+0,2%) wiederum kommt es zu überraschenden Wechseln im obersten Management. CEO und Verwaltungsratspräsident Thomas Oetterli gibt seine Funktionen per Ende Oktober ab. Neuer CEO wird Daniel Lippuner, Carl Illi übernimmt bis zur nächsten Generalversammlung das Amt des Verwaltungsratspräsidenten

Die Prognoseerhöhung von Konkurrent Redcare vom Wochenbeginn wirkt bei DocMorris (+3,6%) immer noch positiv nach.

dm/hr