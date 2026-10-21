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21.10.2026 08:45:37

Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich mit internationaler Zahlenflut

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Die US-Börsen hatten bereits während des Europahandels ins Plus gedreht und dieses Niveau dank vager, wenn auch mittlerweile wieder verschwundener Hoffnungen im Iran-Krieg zumeist gehalten. Nachbörslich überzeugten dann SpaceX mit Zahlen, während Netflix eher schwach aufgenommen wurden. Auch in Japan und Korea zeigten sich die Märkte in der Gewinnzone.

"Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein", kommentierte ein Händler. Während hierzulande den Anlegern eine Verschnaufpause in der Berichtssaison gegönnt ist, geht es international mit Volldampf weiter. Dabei stehen klingende Namen auf der Agenda - mit Meta, Tesla, IBM oder SAP vor allem aus der Tech-Branche. Von der Konjunktur kommen derweil keine frischen Impulse.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI im vorbörslichen Handel gegen 08.10 Uhr um 0,29 Prozent höher auf 14'520 Punkten. Bereits am Vortag war der Leitindex nach einem zähen Start noch klar ins Plus gedreht.

Zukäufe und Tech-Werte

Im Blick stehen die Aktien von Alcon (+0,2%) nach einem Zukauf. Der Augenheilkundekonzern legt für das US-Biotechunternehmen Neurotech Pharmaceuticals 550 Millionen US-Dollar auf den Tisch und erweitert damit sein Retina-Geschäft um das Mittel Encelto. Bereits am Vortag lagen die Titel weit vorne im SMI.

Sika (+0,2%) übernimmt derweil die Klebstoffsparte des japanischen Chemieunternehmens Resonac Corporation für die asiatischen Wachstumsmärkte. Die Transaktion soll Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Der Dermatologiekonzern Galderma (+0,6%) präsentiert neue Daten aus seinem Portfolio für injizierbare Ästhetik und legt zudem am morgigen Donnerstag Zahlen vor.

Angesichts der internationalen Zahlenflut im Tech-Sektor könnten auch hierzulande die entsprechenden Titel wie Logitech (+1,2%), VAT (+1,2%), Inficon (+1,1%), AMS Osram (+1,9%) oder Comet (+1,5%) in Bewegung kommen. Für letztere gab es zudem einige positive Analystenkommentare nach den gestrigen guten Zahlen.

DKSH (+2,2%) setzen ihren Aufwärtstrend dank einer Hochstufung durch Exane BNP fort.

Zu guter Letzt hält Forbo (+1,0%) seinen ersten Kapitalmarkttag ab und hat dazu einen Transformationsplan sowie mittelfristige Finanzziele vorgestellt.

dm/cg

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