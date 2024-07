Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlich dank positiver Vorgaben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Handel starten. Die Vorgaben von der Wall Street sind positiv. Dort hatten die Indizes nach einem zunächst verhaltenen Start deutlich im Plus geschlossen, die Tech-Börse Nasdaq sogar in der Nähe ihres Rekordhochs. Im Tagesverlauf stehen zudem vor dem Nationalfeiertag und trotz eines verkürzten Handels in den USA noch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda, während hierzulande der Kalender leer ist.

Bereits am frühen Nachmittag rückt mit dem ADP-Beschäftigungsbericht ein wichtiger Indikator für die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA für Juni in den Fokus. Zudem weisen Stimmungsindikatoren wie der ISM Service-Index marktbewegendes Potenzial auf. Am Abend steht dann das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed im Blick der Anleger. Es könnte wichtige Hinweise liefern, wie der Kurs der Währungshüter weitergeht. Fed-Chef Jerome Powell sprach an einer Konferenz in Portugal immerhin von gewissen Fortschritten bei der Inflationsentwicklung, gleichzeitig müsse sich für Zinssenkungen noch eine nachhaltigere Bewegung zeigen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI notiert gegen 8.10 Uhr mit 0,38 Prozent im Plus bei 12'056,76 Punkten. Alle 20 SMI-Werte werden im Plus erwartet.

Bei Holcim (+0,4%) kommt es zu einer Standortschliessung. Nach 114 Jahren wird der Standort in Holderbank (AG) geschlossen, die 200 Angestellten wechseln an den Hauptsitz in Zug.

Ansonsten sind bei den Bluechips Neuigkeiten Mangelware. VAT (+1,4%) könnten einmal mehr von der Tech-Rallye in den USA profitieren. Zudem hat Jefferies das Kursziel für den Vakuumpumpen-Hersteller vor den Halbjahreszahlen auf 700 von 625 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.

Auch Alcon (+1,1%) ernten Zuspruch von Analysten - Berenberg erhöht das Kursziel auf 93 Franken und hält an der Einstufung "Buy" fest.

In der zweiten Reihe verstärkt sich der Raumklimaspezialist Zehnder mit einem Zukauf in Spanien. Beim Schliesstechnikkonzern Dormakaba (+0,3%) kommt es zu einem vorübergehenden Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs. Chef-Controller René Peter übernimmt ad interim für die krankgeschriebene Christina Johansson.

dm/rw