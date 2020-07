Aktien Schweiz Vorbörse: Festere Eröffnung zu erwarten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Freitag auf eine leicht festere Eröffnung zu. Die Vorgaben aus den USA sind zwar negativ, der Dow Jones hatte allerdings am Donnerstag gegen Handelsende einen Teil grösserer Verluste noch wettgemacht. Und auch der SMI hatte am Vortag die anfänglich stärkeren Verluste bis zum Handelsende deutlich eingedämmt. Die Voraussetzungen scheinen intakt, dass der hiesige Leitindex sein bisheriges starkes Wochenplus von rund 2 Prozent zumindest zu einem Teil ins Wochenende mitnehmen kann, zumal mangels Impulsen mit einem eher ruhigen Handel zu rechnen ist.

Der Fokus der Investoren richtet sich am Freitag nach Brüssel, wo die EU-Staats- und Regierungschefs über den 750-Milliarden-Euro-Plan gegen die Corona-Pandemie verhandeln werden. Für den bis Samstag angesagten Gipfel werden schwierige Verhandlungen erwartet. Der Wiederaufbauplan soll den EU-Staaten aus der rezessionsbedingten Krise helfen und gleichzeitig Digitalisierung und Klimaschutz voranbringen. Am Nachmittag sind in den USA noch Daten zur Bauwirtschaft sowie ein Index zum Vertrauen der Konsumenten angesagt.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,21 Prozent höher bei 10'454,96 Punkten.

Leicht auffällig zeigen sich im vorbörslichen Handel bei den Blue Chips einzig SGS (+1,1%), gestützt von einer Aufstufung durch Berenberg auf "Buy" verbunden mit einer markanten Erhöhung des Kursziels. In Zeiten erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheit steche die Gabe der Anpassungsfähigkeit bei SGS besonders positiv hervor, hiess es zur Begründung.

Alle anderen Titel werden im Bereich von +0,1 bis +0,3 Prozent höher gestellt, so etwa auch die am Vortag nach Zahlen zum zweiten Quartal sehr schwachen Temenos. Für diese hat mittlerweile Goldman Sachs das Kursziel leicht erhöht, die Einstufung "Sell" aber bekräftigt.

Die am Vortag nach dem Trading-Update zum ersten Quartal ebenfalls sehr schwachen Richemont stehen derzeit 0,2 Prozent höher.

Im breiten Markt stehen Ascom (+1,0%) nach ersten Angaben zum Halbjahr etwas im Fokus sowie Zur Rose (-0,3%) nach Ankündigung einer Akquisition verbunden mit einer Kapitalerhöhung sowie ebenfalls ersten Indikationen zum ersten Semester.

