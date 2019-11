Aktien Schweiz Vorbörse: Fester erwartet - Hoffnung auf Einigung im Zollstreit

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird am Freitag aufgrund vorbörslicher Indikationen fester erwartet. Die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit dürfte die Anleger zurück an den Markt bringen, sagte ein Händler. Ob die gute Stimmung anhält, hänge davon ab, ob nicht wieder Zweifel an einem Abschluss eines Teilabkommens aufkommen, sagt der Händler.

Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weissen Hauses, liess verlauten, dass der Phase-1-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China nur noch 'wenige Federstriche' benötigt. Es habe aber schon vor Monaten ähnlich getönt, heisst es bei der Commerzbank. Solange nicht tatsächlich ein Deal unterzeichnet sei, sei weiterhin alles möglich.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steigt gegen 08.15 Uhr um 0,41 Prozent auf 10'274,97 Punkte.

Die Impulse seitens der Unternehmen sind dünn gesät. Einen Einfluss auf das Geschehen haben dürfte der kleine Eurex-Verfall. Zudem werden aus den USA noch wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht. Auf dem Programm stehen unter anderem der Geschäftsklima-Index der US-Notenbank von New York und die Detailhandelsumsätze sowie die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung.

Sämtliche SMI Werte stehen vorbörslich im Plus. Die Gewinne belaufen sich auf 0,4 Prozent bei Zurich und 0,5 Prozent bei Adecco.

Einzig die Aktien von ABB werden mit dem Rückenwind eines Analystenkommentars um 1,1 Prozent höher indiziert. HSBC hat das Kursziel auf 25 von 20 Franken erhöht und die Empfehlung "Buy" bestätigt.

Dank der Hoffnung auf eine Teileinigung im Zollstreit stechen am breiteren Markt die Papiere der Technologiewerte VAT (+2,6%), Ams (+1,7%) und Inficon (+1,4%) mit überdurchschnittlichen Gewinnen hervor.

pre/ra