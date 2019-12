Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas tiefer nach uneinheitlichen Vorgaben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit etwas tieferen Kursen eröffnen. Die Vorgaben aus Übersee sind uneinheitlich. Während in den USA, gestützt durch positiv aufgenommene Konjunkturdaten zum Wohnungsbau und zur Industrie, am Vortag leichte Gewinne resultierten, stehen die Aktien in Asien am Berichtstag in der Verlustzone. Insbesondere die asiatischen Märkte dürften aber durch den Abschluss des Phase-I-Deals zwischen den USA und China und der sich verbessernden Konjunkturdynamik gut abgestützt sein, wie es in einem Kommentar der Credit Suisse heisst.

Allgemein wird in Marktkreisen - so kurz vor Weihnachten und mangels Impulsen - ein ruhiger Handelstag erwartet. Mit dem satten Anstieg des SMI um rund einen Viertel seit Jahresbeginn und angesichts der weiterhin vorhandenen Unsicherheiten konjunktureller und geopolitischer Art scheint das Potential nach oben derzeit etwas ausgereizt. Zudem sorgten die Aussagen von Boris Johnson vom Vortag, wonach eine Verlängerung der Frist für die Aushandlung eines Austrittsabkommen über Ende 2020 hinaus ausgeschlossen werden solle, für eine gewisse Verunsicherung. Damit bliebe die von den Märkten gefürchtete Option eines ungeregelten Austritts von Grossbritannien aus der EU eine Möglichkeit.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 8.15 Uhr 0,18 Prozent tiefer bei 10'520,12 Punkten.

Gegen den Trend werden SGS im vorbörslichen Handel um 0,4 Prozent höher gestellt. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern hat in den Benelux-Staaten die Aktivitäten zur Schädlingsbekämpfung an die schwedische Anticimex verkauft.

Die übrigen Bluechips geben allesamt im Bereich von 0,2 bis 0,3 Prozent nach. So etwa auch ABB nach Bekanntgabe von Änderungen in der Konzernleitung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi. Da diese bis zum definitiven Verkauf ab Januar als eigenständige Einheit weitergeführt wird und im Zuge der Verschlankung des Konzerns wird die Konzernleitung um 3 auf 8 Mitglieder verkleinert.

Im breiten Markt legen DKSH (+0,4%) nach einer kleineren Akquisition sowie insbesondere Medacta (+1,8%) nach einer US-Zulassung für eine Schulterprothese gegen den Trend zu.

cf/uh