Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’373 -0.3%  SPI 18’427 -0.3%  Dow 49’241 -0.3%  DAX 24’781 -0.1%  Euro 0.9179 0.2%  EStoxx50 5’995 -0.2%  Gold 5’090 2.9%  Bitcoin 59’312 1.1%  Dollar 0.7760 0.1%  Öl 67.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
UBS-Aktie: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5'000 Dollar
Crédit Agricole-Aktie: Gewinneinbruch
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
PayPal-Aktien im Sinkflug: Negativer Ausblick sorgt für harte Analystenurteile
Suche...

SLI 3025288 / CH0030252883

2’140.96 Pkt
-8.85 Pkt
-0.41 %
17:30:08
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

04.02.2026 08:45:36

Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas leichter - Novartis und UBS im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit leicht tieferen Kursen starten. Zwar hatten sich an der Wall Street die Kurse noch von ihren Tiefständen erholt, Dow Jones und Nasdaq lagen aber dennoch am Ende unter dem Niveau vom Börsenschluss in Europa. Zudem enttäuschte AMD nachbörslich mit dem Ausblick - es wird laut Händlern immer schwieriger, die extrem hohen Erwartungen zu erfüllen. Hierzulande liegt der Fokus derweil klar auf den Zahlen der beiden Bluechips Novartis und UBS.

Auch international ist der Unternehmenskalender mehr als gut gefüllt. Besonders aus den USA legen zahlreiche Firmen diverser Branchen Ergebnisse vor, nachbörslich mit der Google-Mutter Alphabet auch einer der "Magnificent 7". Und auch ein Blick auf den Konjunkturkalender dürfte sich lohnen. Da der offizielle US-Arbeitsmarktbericht trotz Ende des Shutdowns nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht wird, dürfte den Daten des privaten Anbieters ADP besondere Beachtung zukommen. Und auch der ISM-Serviceindex sollte auf Interesse stossen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,43 Prozent tiefer bei 13'315 Punkten.

Beim Pharmaschwergewicht Novartis (-1,7%) zeigt sich verstärkt die Konkurrenz durch Generika. Der Umsatz stieg nur um 1 Prozent, beim etwas höheren Kern-Gewinn wurden die Erwartungen erfüllt. Beim Ausblick schlagen die Basler zudem ungewohnt vorsichtige Töne an. Dämpfer kommen auch von der Konkurrenz - so enttäuschte am Vortag Pfizer und Novo Nordisk gab einen schwachen Ausblick. Konkurrent Roche (-0,2%) geben nur leicht nach.

Indes hat die UBS (+0,8%) durchwegs überzeugt. Die Grossbank hat inmitten der planmässig verlaufenden CS-Integration und der hitzigen Kapitaldiskussion einen Milliardengewinn erzielt und damit die Schätzungen der Analysten massiv übertroffen. Zudem sind weitere Aktienrückkäufe geplant und die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten.

Der Versicherer Zurich (-0,2%) nimmt einen neuen Anlauf, den Mitbewerber Beazly zu kaufen. Der Preis werde auf 1335 Pence je Aktie erhöht und damit läge die Offerte bei rund 8,0 Milliarden Pfund.

Bei Nestlé (-0,2%) reissen derweil die schlechten Nachrichten nicht ab. Der Nahrungsmittelkonzern ruft eine weitere Charge seiner Säuglingsmilch zurück. Unterdessen plant der neue Konzernchef Philipp Navratil einem Medienbericht zufolge einen strategischen Konzern-Umbau mit dem Fokus auf künftig noch vier Geschäftssäulen.

AMS Osram (+6,1%) verkauft einen Teil des Sensorgeschäfts an Infineon. Konkret erhält der Technologiekonzern 570 Millionen Euro in bar für den Geschäftsbereich, der nicht-optische Sensoren für die Automobil-, Industrie- und Medizintechnik anbietet.

Abseits der dichten Nachrichtenlage könnten auch Studien für Bewegung sorgen. So hat die UBS die Einstufung für EFG (-2,2%) auf "Neutral" von "Buy" zurückgestuft.

dm/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:49 SMI verfehlt Rekordhoch nur knapp
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Ausbruchsversuch gescheitert
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
03.02.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
02.02.26 Ölmarkt im Umbruch: Zwischen Überangebot, Energiewende und geopolitischem Risiko
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’937.55 19.72 SXXBOU
Short 14’214.14 13.97 B62SOU
Short 14’771.23 8.82 SLSBNU
SMI-Kurs: 13’372.58 03.02.2026 17:30:08
Long 12’841.73 19.58 S34BNU
Long 12’539.88 13.61 SATBDU
Long 12’024.10 8.97 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Dienstagmittag
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag in Rot
Aktien von NVIDIA und Microsoft im Fokus: Ärger mit OpenAI - Zweifel an KI-Chips wachsen
PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Dienstagmittag positiv
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen
ChatGPT-Prognose: XRP, Ethereum und warum die KI Bitcoin Hyper als nächsten Ausreisser markiert
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Kursverlusten
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMI fällt letztlich zurück -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Wall Street beendet Handel klar im Minus -- Asiens Börsen schliessen weit im Plus

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 13’372.58 -0.27%
SPI 18’426.53 -0.31%
SLI 2’140.96 -0.41%

finanzen.net News

Datum Titel
08:54 Zurich hebt Beazley-Offerte an und einigt sich mit Verwaltungsrat
08:54 Milliarden-Deal: Henkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufen
08:49 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight'
08:37 Credit Agricole-Aktie: Italien-Pläne zehren am Gewinn
08:28 IWH-Präsident fürchtet Wirtschaftsfolgen bei AfD-Wahlsieg
08:27 AKTIE IM FOKUS: Schwacher Ausblick setzt Novo Nordisk unter Kursdruck
08:24 Gold und Silber erholen sich weiter von Turbulenzen - Gold über 5.000 Dollar
08:20 Aktien Frankfurt Ausblick: Lage beruhigt sich weiter - Dax steigt moderat
08:17 Tote in der Ukraine nach russischen Angriffen
08:08 Ifo: Europageschäft macht deutscher Autoindustrie Hoffnung