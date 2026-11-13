Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas leichter - Konsolidierung auf hohem Niveau

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas tiefer erwartet. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien dürften dazu führen, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Aktie des Chipgiganten straucheln lassen und zunächst auch die Tech-Börse Nasdaq unter Druck gebracht. Die Verluste relativierten sich aber im weiteren Handelsverlauf, als Schnäppchenjäger zugriffen. "Ein Konzern von dieser Grösse sollte auch ohne eine bestimmte Person funktionieren - egal wie brillant diese Person ist", so eine Händlerin. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt.

Händler brachten derweil auch die wieder steigenden Anleiherenditen ins Gespräch. Damit seien die zuletzt etwas in den Hintergrund getretenen Inflations- und Zinssorgen an den Märkten wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. "Auf den aktuell hohen Kursniveaus reagieren Anleger besonders empfindlich und sind auch schneller bereit, Gewinne mitzunehmen", kommentierte ein Börsianer. Grosse Impulse von Konjunkturdaten sind im Tagesverlauf derweil nicht zu erwarten.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr um 0,26 Prozent leicht tiefer bei 15'110 Punkten. Erst am Vortag hatte er erstmals kurz die Marke von 15'200 Punkten erreicht.

Im Fokus stehen Richemont (-1,8%) mit Halbjahreszahlen. Der Schmuck- und Uhrenkonzern steigerte den Umsatz und lag insbesondere mit dem Gewinn über den Erwartungen. Wegen eines Microsoft-Ausfalls hatte sich die Mitteilung zunächst verzögert.

Der Pharmakonzern Novartis (-0,3%) will nach positiven Daten einer Phase-III-Studie von Rhapsido bei chronischer Nesselsucht zusätzliche Zulassungsanträge einreichen. Das Mittel ist bereits in vielen Ländern zugelassen.

Positive Nachrichten gab es auch von Galderma (-0,2%). Der Hautpflege-Konzern hat in Mexiko eine Zulassung für sein Filler-Produkt Restylane Shaype erhalten - sowohl zur Kinnvergrösserung als auch zur Definition der Kieferlinie.

Für den Tech-Sektor rücken AMS Osram (-0,8%) in den Blick. Zwar lag der Umsatz im dritten Quartal leicht über den Erwartungen, beim bereinigten EBITDA blieb das Unternehmen allerdings hinter den Schätzungen zurück.

Aryzta (-0,1%) könnten nach einem Interview in Bewegung kommen. Konzernchef Urs Jordi sieht den Backwarenkonzern angesichts seiner tiefen Börsenbewertung als mögliches Übernahmeziel an. Derzeit sei dies aber kein Thema, sagte er im Gespräch mit dem Finanzportal "cash.ch".

Bei Lindt&Sprüngli (-0,2%) fordert der Investor Deutsche Asset Management derweil eine stärkere Kontrolle und eine Erneuerung des Verwaltungsrats. Besonders die Machtkonzentration bei Präsident Ernst Tanner ist dem Lindt-Aktionär ein Dorn im Auge.

Ypsomed (+0,8%) werden nach einer positiven Studie erneut höher erwartet.

dm/cg