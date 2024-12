Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas leichter erwartet vor US-Inflation

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch gemäss vorbörslichen Indikationen ein etwas tieferer oder wenig bewegter Handelsstart ab. Weder die Vorgaben aus Übersee noch die angespannte Stimmung vor Inflationsdaten und Notenbank-Sitzungen liefern zunächst Impulse für klare Gewinne. Hinter dem Leitindex SMI liegen bereits drei schwache Börsentage. Mit Blick auf die Wall Street gibt es aber keine Unterstützung, denn sowohl Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq schlossen klar unter ihrem Stand zum Europa-Börsenschluss und nahe ihrem jeweiligen Tagestief. Auch der Unternehmenskalender ist leer und liefert somit keine Impulse.

Entsprechend richten sich die Augen der Anleger auf die anstehenden Konjunkturdaten und geldpolitischen Ereignisse. Am Nachmittag werden die US-Inflationszahlen für den November mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da sie ein weiterer Puzzlestein für die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche sind. Grosse Sprünge sollte man aber nicht von den Märkten erwarten, denn am morgigen Donnerstag entscheiden sowohl die SNB als auch die EZB über ihre Leitzinsen.

Der von der Bank Julius Bär berechnete SMI gibt vorbörslich gegen 8.10 Uhr um 0,07 Prozent nach auf 11'634,02 Punkte. Bis auf Holcim werden alle anderen SMI-Werte etwa 0,1 Prozent tiefer erwartet.

Holcim (+0,4%) könnten einen Blick wert sein. Der Schweizer Baustoffkonzern übernimmt via ein Joint-Venture eine Division des australischen Familienunternehmens Buckeridge Group of Companies (BGC). Zudem erhöht RBC das Kursziel.

Bei Sonova (-0,1%) kommt es zu einem Wechsel im oberen Management. Elodie Carr-Cingari übernimmt die Aufgabe spätestens per Juli 2025 und wird damit Nachfolgerin von Birgit Conix.

dm/ys