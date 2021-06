Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas höher erwartet - Roche und Lonza erneut fester

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag den Rekordkurs zunächst fortsetzen. Dafür sprechen die vorbörslich erneut höher gestellten Kurse beim Marktschwergewicht Roche und beim Pharmazulieferer Lonza, die dem Markt schon am Vortag Auftrieb verliehen hatten. Da andere Impulse wie Firmenergebnisse oder wichtige Konjunkturzahlen aber fehlen, könnten die Gewinne im Verlauf auch wieder abschmelzen, heisst es am Markt. Erst am Donnerstag wird sich die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer Geldpolitik äussern und es werden die US-Inflationszahlen veröffentlicht.

"Wir befinden uns auf Rekordhoch. Der Markt ist technisch gesehen überkauft", sagte ein Händler. Daher seien Gewinnmitnahmen immer möglich. Wie weit diese gehen könnten, sei aber ungewiss. "Es scheint, als ob die Marktteilnehmer auf einen Auslöser warten."

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr um 0,34 Prozent höher mit 11'670,35 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex mit 11'641,31 Punkten ein Rekordhoch erreicht und nur wenig darunter geschlossen. Sämtliche 20 SMI-Werte sind höher indiziert.

An der Spitze stehen mit einem Kursplus von jeweils 1,1 Prozent Alcon, Lonza und Roche, die übrigen SMI-Titel sind um 0,1 Prozent höher indiziert.

Der Augenheilmittelhersteller Alcon will positive Daten zu einer neuen Monatslinse veröffentlichen. Bei Roche und Lonza sorgen die Gründe vom Vortag für weitere Gewinne. Auslöser war dabei die Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA, das Alzheimer-Mittel von Biogen trotz schwacher Daten zuzulassen. Es gilt als erstes Medikament, das die Ursache der Alzheimer-Krankheit bekämpft. Auch Roche forscht in diesem Gebiet.

Die FDA-Entscheidung dürfte dem gesamten Sektor zu einer höheren Bewertung verhelfen, heisst es am Markt. Die Aktien von Lonza würden zusätzlich davon profitieren, dass Goldman Sachs das Rating auf "Buy" von "Neutral" angehoben hat, heisst es weiter.

Am breiteren Markt gewinnen Landis+Gyr 1,1 Prozent. Das Messtechnikunternehmen hat einen bestehenden Service-Vertrag Tepco Power Grid Inc. verlängert. Belimo (+1,6% auf 394 Fr.) stehen dank einer Kurszielerhöhung (auf 420 von 400 Fr.) von Vontobel im Plus.

