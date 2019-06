Aktien Schweiz Vorbörse: Etwas fester gesehen - Anleger warten auf US-Notenbank

Zürich (awp) - An der Schweizer Börse wird ein freundlicher Wochenstart erwartet. Zinshoffnungen nähren den Optimismus, heisst es am Markt. Händler verweisen auf die USA, wo am Freitag Konjunkturdaten der Hoffnung auf eine baldige Senkung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed neue Nahrung gegeben hätten. Am Markt werden nun bis Ende Jahr bis zu drei Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) erwartet.

Da am Dienstag das Fed seine zweitägige geldpolitische Sitzung beginnt, dürften sich die Anleger wohl bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse am Mittwochabend zurückhalten. Das Fed werde wahrscheinlich Wirtschaftslage etwas zurückhaltender beurteilen und eher eine "flexible" als eine "geduldige" Haltung einnehmen, heisst es im täglichen Kommentar der Credit Suisse. Damit würden die Geldhüter den Weg für eine mögliche Kürzung in den kommenden Monaten ebnen. Nach Ansicht der CS dürfte das Fed wegen der steigenden Sorgen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit und wegen der globalen Unsicherheiten im Juli aus "Sicherheitsgründen" eine Zinssenkung vornehmen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.10 Uhr 0,28 Prozent höher bei 9'875,32 Punkten. Für sämtliche 20 SMI-Titel werden höhere Kurse genannt. Das Allzeithoch des SMI liegt seit dem vergangenen Donnerstag bei 9'906,77 Zählern. Im Wochenvergleich resultierte ein Plus von 1,0 Prozent.

Höhere Kurse erwarten Händler beim Schwergewicht Novartis (+0,3%). Der Pharmariese wartet mit positiven Nachrichten auf. Das Mittel Cosentyx hat sich bei einer Vielzahl von Schuppenflechte-Erkrankungen als wirksam erwiesen. Erstmals habe man die Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus speziellen Phase-III-Studien gemeinsam analysiert. Sie unterstützen den Einsatz zur Behandlung von verschiedenen Formen der Schuppenflechte und sowie der chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankung Morbus Bechterew.

Schwächer im vorbörslichen Handel sind einzig die Titel von Sonova (-1,0%). Die Anteile des Hörgeräteherstellers werden ex-Dividende von 2,90 Franken je Aktie gehandelt. Ebenfalls "ex-" gehandelt werden die PS der Thurgauer Kantonalbank. Die Bank schüttet 2,80 Franken je Anteil aus.

Aluflexpack will (inklusive Mehrzuteilungsoption) bis zu 8,03 Millionen Aktien zu einem Preis von 20 bis 26 Franken in einem Bookbuilding-Verfahren platzieren. Damit will das Verpackungsunternehmen insgesamt bis zu 185 Millionen Franken einnehmen. Der erste Handelstag an der SIX soll der 28. Juni sein.

pre/ra