Aktien Schweiz Vorbörse: Etwa fester erwartet - Alcon und Swiss Life im Fokus

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit einer leicht festeren Eröffnung gerechnet. Zwar haben die US-Börsen nach überraschend hohen Inflationsdaten im Minus geschlossen, sich aber von ihren Tiefständen zum Börsenschluss in Europa noch etwas erholt. Die hohe Teuerung dürfte im Dezember wohl zu einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed führen, was am Markt nun quasi zementiert wurde und die kurzfristigen Renditen nach oben trieb, wie eine Händlerin sagt. Zudem brachten einige Fed-Mitglieder sogar einen grossen oder zumindest weitere Zinsschritte ins Spiel. "Die Falken kreisen also wieder verstärkt", hiess es dazu am Markt.

Am heutigen Tag könnte der Handel an der Wall Street angesichts des "Veterans Day" in etwas ruhigeren Bahnen verlaufen. Zwar werden die Aktienmärkte am Nachmittag hiesiger Zeit öffnen, der Bondmarkt bleibt aber geschlossen. Rückenwind gibt zur Wochenmitte der weiterhin vergleichsweise tiefe Ölpreis dank anhaltender Hoffnung auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg. Auch die Märkte in Asien legen überwiegend zu. Derweil rücken mangels marktbewegender Konjunkturdaten noch einmal verstärkt Unternehmensberichte in den Fokus.

Der Leitindex SMI wird von der Bank Julius Bär gegen 08.10 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 15'065 Punkten erwartet.

Der Augenheilmittel-Konzern Alcon (-3,9%) ist im dritten Quartal 2026 zwar weiter gewachsen. Dabei wurden die Erwartungen beim Umsatz aber knapp verfehlt, beim operativen Kern-EBIT indes übertroffen. Zudem hat das Unternehmen die Jahresziele eingeengt.

Einen Zwischenbericht gab es zudem von Swiss Life (-0,9%). Der Versicherer hat sowohl im Versicherungs- als auch im Gebührengeschäft zugelegt. Mit Blick auf die Konsenserwartungen fielen die Zahlen bis auf die Neugelder etwas besser aus. Die Titel rangieren derzeit aber quasi bereits auf Rekordniveau.

Tech-Werte wie VAT (+1,6%), AMS Osram (+2,9%) oder auch die vom KI-Boom profitierenden ABB (+1,2%) sind gefragt. Neben einer Erholung und dem demnächst anstehenden Anthropic-IPO führen Börsianer die beruhigenden Zahlen von Coreweave an.

In der zweiten Reihe übertraf SoftwareOne (+2,1%) mit den Zahlen und einem höheren Ausblick die Erwartungen. Auch Ypsomed (+2,6%) schnitt besser ab als erwartet und hob den Ausblick an.

Für die Aktien Clariant (+1,6%) könnte es nach einer Studie nach oben gehen. Jefferies hat die Titel auf "Buy" hochgestuft.

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