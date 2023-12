Aktien Schweiz Vorbörse: Erneut leichte Verluste

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine negative Eröffnung zu. Wie bereits am Freitag kommt es damit zu Gewinnmitnahmen. Nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen sieben Wochen mit einem Anstieg um rund 10 Prozent, ist die Luft für weitere Avancen etwas dünn geworden. Es stelle sich die Frage, ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden, heisst es etwa in einem Kommentar des Online-Traders CMC Markets.

Rückblickend auf die geldpolitische "Grosswoche" meint CMC weiter, dass die Börsenwelt diesbezüglich nun "mehr als in Ordnung sei". Dass Fed-Chef Jerome Powell das Rally der vergangenen Woche abgesegnet habe, sei wohl die grösste Überraschung des Jahres. Seit langem habe sich die US-Notenbank wieder einmal den Erwartungen des Marktes angepasst, und nicht wie in der Regel umgekehrt. Für Swissquote hingegen haben die Spekulationen um das Ausmass der im kommenden Jahr zu erwartenden Zinssenkungen mittlerweile chaotische Züge angenommen. So werde von den Investoren mittlerweile ein Absenkung der US-Leitzinsen von 1,5 Prozentpunkten eingepreist, obwohl das Fed lediglich einen Rückgang um 0,75 Prozentpunkte signalisiert habe.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI notiert gegen 08.15 Uhr 0,37 Prozent tiefer bei 11'150,07 Punkten.

Die grosse Mehrheit der vorbörslich gehandelten Aktien werden im Bereich -0,3 bis -0,4 Prozent tiefer gestellt. Einen Tick höher sind die Verluste etwa bei ABB und UBS (je -0,5%), ohne, dass es zu einzelnen Titeln konkrete Nachrichten gäbe.

Auch Straumann (-0,4%) fallen nicht aus der Reihe, nachdem JPMorgan das Kursziel leicht reduziert und die Einstufung "Neutral" bestätigt hat.

Gegen den Trend legen SGS (+0,4%) etwas zu. Der Warenprüfer hat am Morgen eine kleinere Devestition bekanntgegeben. Das verkaufte Crop Science Geschäfts generierte einen Jahresumsatz von 46 Millionen Franken.

cf/ra