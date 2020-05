Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung dürfte sich fortsetzen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Beginn der durch einen Feiertag verkürzten Handelswoche fester gesehen. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost, wo steigende Ölpreise und die Hoffnung, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen eine Rückkehr zur Normalität erlaubten, hoben laut Händlern die Stimmung der Anleger. Dazu kommt, dass Japan wegen der Coronakrise zwar in eine Rezession geraten ist. Aber die Wirtschaft des Landes hielt sich im ersten Quartal besser als gedacht. Weiterhin im Blick haben die Anleger allerdings die Spannungen zwischen den USA und China, die immer wieder für Verstimmung sorgen könnten.

Es scheine sich bisher aber ein eher ruhiger Start in die neue Woche abzuzeichnen, sagt ein Händler. Noch sind die Impulse dünn gesät. Erst im Laufe der Woche werden wichtigere Konjunkturzahlen aus dem Ausland erwartet. Donnerstag werden in der Schweiz und in Teilen Europas der Auffahrts-Feiertag begangen, dann bleibt in der Schweiz die Börse geschlossen. Dies dürfte manchen Marktteilnehmer dazu veranlassen eine Brücke in ein verlängertes Wochenende zu schlagen. Überhaupt scheine sich eine eher ruhige Woche abzuzeichnen.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI steigt gegen 8.15 Uhr 1,36 Prozent auf 9'611,94 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex zwar um 0,37 Prozent zugelegt, dennoch ergab sich in der vergangenen Woche ein Minus von 1,9 Prozent.

Von den 20 SMI-Titeln stehen 19 im Plus. Einzig die Aktien von Swatch (-1,7%) sind tiefer, da sie mit einem Dividendenabschlag von 5,50 Franken je Aktie gehandelt werden.

Die Anteile von Rivale Richemont (+1,5%) sind dagegen höher indiziert. Sie hatten am Freitag zwei Prozent eingebüsst. Der Luxusgüterkonzern war voll von der Coronakrise erfasst worden und hatte mit den Ergebnissen im Geschäftsjahr 2019/2020 die Markterwartungen verfehlt.

Starke Kursgewinne verbuchen Finanzwerte und Aktien zyklischer Unternehmen: UBS und Credit Suisse sowie ABB, Adecco und LafargeHolcim steigen 1,8 bis 2,0 Prozent.

Die als defensiv geltenden Pharmatitel Roche (+1,2%)und Novartis (+1,4%) sowie der Lebensmittelriese Nestlé (+1,1%) hinken etwas hinterher.

Bei den vorbörslich gehandelten Nicht-SMI-Werten fallen Vifor (-1,6%) und VAT (+-1,0%) auf, die ebenfalls ex-Dividende gehandelt werden. Bei Vifor könnte ein Forschungsrückschlag zusätzlich belasten.

pre/ys