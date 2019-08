Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung dürfte anhalten

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse wird zu Wochenbeginn etwas fester gesehen. Die Erholung, die am Freitag eingesetzt hat, könnte sich damit fortsetzen. Die Vorgaben aus den USA und Fernost seien gut, heisst es. Die Marktteilnehmer hofften auf Fortschritte zur Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits. Vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed (Mittwochabend MESZ) dürften sich die Anleger alledings vorsichtig verhalten. Die Mitschrift wird auf Hinweise untersucht werden, ob, wann und wie stark die Währungshüter die Zinsen senken könnten. Anfang August hatte das Fed zum ersten Mal seit rund zehn Jahren die Zinsen wieder gesenkt.

Impulse von konjunktureller Seite sind in der laufenden Woche dünn gesät. Ab Donnerstag dürfte das jährliche Treffen der Notenbanker und Finanzminister in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming im Fokus stehen. Auch von da werden Aussagen des Fed erhofft, ob mit weiteren raschen Zinsschnitten zu rechnen ist. US-Präsident Donald Trump hat dies mehr als einmal von der US-Notenbank gefordert.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr um 0,28 Prozent im Plus bei 9'755,39 Punkten. Dabei notieren 19 SMI-Werte im Plus, einzig Geberit sind eine Spur leichter. Am Freitag hatte der Leitindex 1,27 Prozent gewonnen.

Die Kursgewinne halten sich bei den SMI-Werten mit bis zu 0,4 Prozent in Grenzen. Dabei stehen die Zykliker ABB und Adecco sowie die Grossbanken Credit Suisse und UBS an der Spitze.

Alcon gewinnen 0,3 Prozent. Die Augenheilmittelfirma lanciert in den USA eine neuartige Tageslinse. Das Produkt mit dem Namen "Precision 1" sei die erste Linse, die auf der konzernintern entwickelten Smartsurface-Technologie basiere, teilte der von Novartis abgespaltene Konzern.

Geberit werden um 0,04 Prozent niedriger indiziert. Die DZ Bank hat die Empfehlung auf "Sell" von "Hold" gesenkt.

Bei den SMIM-Titel gehen die Kursanstiege von 0,15 Prozent bei Vifor und Zürich Flughafen bis 0,5 Prozent bei Kudelski. Im breiten Markt dürften Metall Zug und Orior nach Zahlen im Fokus stehen.

