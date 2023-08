Aktien Schweiz Vorbörse: Deutliche Erholung erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit einem deutlichen Plus starten. Die Vorgaben vor allem aus Asien sind sehr gut, mit deutlichen Avancen der Märkte in Shanghai, Hongkong oder Japan. Händler verweisen dabei auf die chinesische Regierung, welche die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 2008 gesenkt hat. Dies sorge dort und in ganz Asien für gute Stimmung, hiess es im Handel.

Die Stimmung an den Aktienmärkten hatte sich vor dem Wochenende schon etwas entspannt, da die Rede von US-Fedchef Jerome Powell am Notenbanken-Treffen in Jackson Hole das starke Wachstum der US-Wirtschaft betont, damit aber keine neuen Befürchtungen über weitere deutliche Zinserhöhungen geweckt hatte. "Die Märkte haben am Freitag begannen, ein erfolgreiches Szenario für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft einzupreisen", so ein Händler. In der neuen Woche dürften sich die Märkte nun auf den US-Arbeitsmarktbericht und die PMI-Daten des verarbeitenden Gewerbes aus aller Welt konzentrieren.

Der von der Bank Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI gewinnt um 08.10 Uhr 0,66 Prozent auf 11'029,69 Punkte, wobei alle 20 SMI-Werte vorbörslich höher gestellt werden.

In Bezug auf Unternehmensnews ist die Agenda derweil ziemlich leer, entsprechend halten sich auch die Ausschläge auf Titelebene - zumindest vorbörslich - in Grenzen. Grösste SMI-Gewinner sind vor dem offiziellen Handel Novartis (+0,9%), ABB (+0,9%) und UBS (+0,8%), am Schluss der Tabelle stehen die defensiven Nestlé (+0,5%) und Swisscom (+0,4%).

News gibt es zu Novartis. Der Basler Pharmakonzern hat den Abschluss der im Januar angekündigten Übernahme des Mittels Mycamine vom japanischen Pharmaunternehmen Astellas durch seine Generika-Tochter Sandoz bekannt gegeben. Sandoz soll bekanntlich Anfang Oktober als eigenständige Firma an die Schweizer Börse gebracht werden.

Weiter Gesprächsthema ist derweil im Uhrenbereich die Übernahme von Bucherer durch Rolex. "Wir gratulieren Rolex zu diesem Kauf, der absolut voraussehbar war", sagte ein Swatch-Sprecher in der Wochenendpresse. Die Übernahme sei auch im Interesse der Schweizer Industrie, während ein Verkauf an ausländische Gruppen oder an Private-Equity-Firmen eine sehr schlechte Lösung gewesen wäre. Die Swatch-Inhabertitel gewinnen vorbörslich 1,2 Prozent, Richemont immerhin 0,7 Prozent.

Etwas grössere Gewinne gibt es derweil noch für die Technologietitel VAT (+1,3%) und aus dem Nicht-SMI-Bereich Inficon (+1,3%), AMS Osram (+1,2%) und Temenos (+1,1%). Sie profitieren zum Teil von Kurszielerhöhungen von Analystenseite und der guten Stimmung für Technologie-Titel allgemein.

uh/rw