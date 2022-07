Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend dürfte anhalten - positive US-Vorgaben

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein positiver Wochenausklang ab. Darauf deuten die guten Vorgaben von der Wall Street und vorbörsliche Indikationen hin. Zwar hat die US-Notenbank die Leitzinsen erneut erhöht und die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal - technisch betrachtet - in eine Rezession gerutscht. Doch die schlechten Nachrichten würden zu guten Nachrichten, da damit die Chancen auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch das Fed gestiegen seien, kommentieren Marktbeobachter. Zusätzlich dürften die am Vortag nach US-Börsenschluss veröffentlichten starken Ergebnisse der US-Technologieriesen Apple und Amazon dem Sektor Auftrieb geben. Darauf deuten auch steigende Futures-Kurse hin.

Auch hierzulande haben zwei Bluechip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlicht und zwar der Rückversicherer Swiss Re und der Chiphersteller AMS Osram. Weitere Impulse kommen am Freitag von der Konjunktur: In der Eurozone werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten erwartet. In den USA steht unter anderem das vom Fed präferierte Inflationsmass PCE auf der Agenda. Auch davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Hinweise auf die weitere US-Geldpolitik.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr 0,47 Prozent höher bei 11'182,19 Punkten. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher gestellt. Die Aufschläge belaufen sich auf +0,3 Prozent für SGS bis +0,9 Prozent für Lonza.

Die Aktien von Swiss Re werden um 0,8 Prozent höher gestellt. Nach dem happigen Verlust im Startquartal ist der Rückversicherer wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Im gesamten ersten Halbjahr erzielte der zweitgrösste Rückversicherungskonzern der Welt einen Reingewinn von 157 Millionen US-Dollar, der über den Analystenerwartungen ausgefallen ist.

Dagegen werden die Anteile von AMS Osram nach durchzogenen Ergebnissen um 4,0 Prozent tiefer indiziert. Der österreichische Technologiekonzern hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt und aufgrund von Einmaleffekten unerwartet gar einen Verlust eingefahren.

Auf den hinteren Reihen hat Forbo (-3,1%) mit den Halbjahreszahlen die Markterwartungen enttäuscht. Dagegen sind die Anteilscheine von Sulzer (+1,5%) nach einem starken Bestellungseingang im ersten Semester höher indiziert.

pre/ys