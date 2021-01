Aktien Schweiz Vorbörse: Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen - CS im Fokus

Zürich (awp) - Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage dürfte sich am Freitag am Schweizer Aktienmarkt fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee sind einmal mehr positiv. Die Anleger setzten auf die Karte Konjunkturaufschwung, heisst es am Markt. Nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen hätten, könne der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, nun leichter durchsetzen.

Die Kursbewegungen dürften sich bei einem freundlichen Grundton bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr (MEZ) in Grenzen halten. Ökonomen erwarteten, dass im Dezember wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Stellen geschaffen worden sein dürften und gehen noch von einem Plus von 71'000 nach +245'000 im Monat zuvor aus. Manche Experten schliessen gar einen Stellenabbau nicht aus. Zudem dürfte die Arbeitslosenquote auf 6,8 von 6,7 Prozent gestiegen sein.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert gegen 8.15 Uhr mit +0,38 Prozent im Plus bei 10'819,36 Punkten. Alle SMI-Werte bis auf Credit Suisse gewinnen hinzu.

Im Fokus stehen die Aktien der Grossbank Credit Suisse (-0,5%). Einmal mehr holt die Vergangenheit die Bank ein. Wegen eines Hypothekenstreits in den USA sieht sich das Finanzinstitut zu Rückstellungen veranlasst und will die Rücklagen um insgesamt 850 Millionen US-Dollar erhöhen. Inklusive einer früher kommunizierten Wertberichtigung auf einer Minderheitsbeteiligung an York Capital von 450 Millionen Dollar rechnet die Grossbank daher mit einem Verlust im vierten Quartal 2020.

Von einer Reihe positiver Analystenkommentare beflügelt werden die Aktien von LafargeHolcim vorbörslich um ein Prozent höher gestellt. So haben CS, Julius Bär und JPMorgan ihr Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten begrüssen die Übernahme von Firestone Building Products, die der Zementkonzern am Vortag angekündigt hat. Zudem dürfte die Firma von umfangreichen Konjunkturhilfen in den USA profitieren.

Im Sog von LafargeHolcim bzw. einer Branchenstudie von JPMorgan gewinnen die Sika-Aktien 0,9 Prozent.

Dagegen zeigen sich weder Roche, noch Lonza, Partners Group oder Swiss Life von Analystenkommentaren stärker beeindruckt. Sie alle werden um 0,3 Prozent fester indiziert.

Auch auf den hinteren Rängen bewirken Empfehlungs- und Kurszieländerungen keine stärkeren Kursbewegungen.

