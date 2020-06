Aktien Schweiz Vorbörse: Angst vor nächster Virus-Welle belastet weiter

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag an seine schwache Tendenz der Vorwoche anknüpfen und tiefer in den Handel starten. Damit folgte er den Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street war am Freitag mit Verlusten ins Wochenende gegangen und auch in Asien sind die Kurstafeln zum Wochenstart überwiegend rot.

Die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen vor allem in den USA stellt laut Händlern ein Risiko für die erhoffte schnelle wirtschaftliche Erholung dar. "Das Zeitfenster, um das Virus einzudämmen, schliesst sich", kommentiert ein Händler. Investoren müssten sich darauf einstellen, dass das Virus die Nachrichtenlage noch lange Zeit beherrschen werde, meint ein weiterer Börsianer.

Der von der Bank Julius Bär vorbörslich berechnete SMI verliert gegen 08.15 Uhr 0,72 Prozent auf 9'969,98 Punkte. In der Vorwoche war er bereits um 2,2 Prozent gefallen. Am Montagmorgen werden alle 20 SMI-Werte mit Abschlägen erwartet.

Besonders deutlich fallen Novartis (-2,0%) zurück. Der Pharmakonzern hat den Zulassungsantrag in der EU für ein Augenmittel zurückgezogen, das er erst im vergangenen Jahr für mehr als 3 Milliarden US-Dollar vom japanischen Takeda-Konzern erworben hatte. Der Grund für den Rückzug sind nicht ausreichende Daten zur Wirksamkeit.

Mit stärkeren Abgaben fallen noch Zykliker wie ABB (-0,7%) oder Adecco (-0,6%) auf. Aber auch für die Grossbanken CS (-0,6%) und UBS (-0,5%) zeichnet sich eine tiefere Eröffnung ab.

Eine positive Ausnahme stellen derweil AMS dar, die gegen den Trend um 3,0 Prozent zulegen. Investoren reagieren damit erleichtert auf die Nachricht, dass die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) keine Ermittlungen gegen die Gesellschaft durchführe. Entsprechende Gerüchte hatten zum Wochenschluss belastet.

Im breiten Markt fallen noch die Aktien der Versandapotheke Zur Rose mit +1,3 Prozent auf. Die Berenberg-Analysten haben das Kursziel um 50 Prozent auf 300 Franken angehoben.

