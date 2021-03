Aktien Schweiz Vorbörse: Am grossen Verfalltag schwächer erwartet

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag den Rückwärtsgang einlegen. Den negativen Vorgaben von der Wall Street und den Märkten in Fernost werde sich die Schweiz wohl anschliessen, heisst es am Markt. In den USA stiegen am Donnerstag die Anleiherenditen weiter, was vor allem den Technologiewerten zu schaffen machte. Dazu kommen wieder neue Pandemiesorgen. Daher würden Gewinnmitnahmen nach dem guten Wochenverlauf nicht überraschen, meinte eoin Händler.

Wie stark die Schweiz sich dem negativen Trend anschliessen werde, hänge auch davon ab, ob die Anleger stärker auf die defensive Karte setzen und Pharma- und Lebensmittelaktien kaufen. Zudem dürfte die Marschrichtung auch vom grossen Eurex-Verfall beeinflusst werden. Heute am Hexensabbat laufen Futures und Optionen auf Indizes und Aktien aus. Das kann zu erhöhten Umsätzen und heftigen Kursausschlägen führen. Dagegen ist der Unternehmenskalender für einmal dünn bestückt. Zahlen haben einzig Aluflexpack und Interroll präsentiert.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht um 08.15 Uhr 0,73 Prozent tiefer bei 10'893,23 Punkten. Sämtliche SMI-Titel werden tiefer indiziert. Die Abschläge bewegen sich zwischen -0,3 Prozent für Swatch bis -1,1 Prozent für UBS. Im bisherigen Wochenverlauf hat der Leitindex 1,2 Prozent gewonnen.

Die Aktien der Banken Credit Suisse (-0,9%) und UBS (-1,1%) werden nach den Kursgewinnen von 2,5 bzw. 4,0 Prozent am Vortag tiefer gestellt. Laut Händlern dürften die steigenden Anleiherenditen das Interesse für Bankwerte aber bald wieder wecken, denn diese erlaubten der Finanzbranche bessere Geschäfte, heisst es.

Zu Gewinnmitnahmen könnte es bei den zyklischen Werten ABB (-1,0%), LafargeHolcim (-0,9%) und Sika (-0,8%) kommen, denn diese sind zuletzt aufgrund der mit dem billionenschweren US-Hilfspaket verbundenen Konjunkturhoffnungen gut gelaufen.

Die Aktien von Swatch (-0,3% auf 280,66 Fr.) halten sich vergleichsweise gut. Dies dürfte wohl Goldman Sachs geschuldet sein. Die Bank hat das Kursziel auf 360 von 322 Franken erhöht und empfiehlt den Titel zum Kauf.

Die als defensiv taxierten Pharmatitel Novartis und Roche sowie des Lebensmittelriesen Nestlé werden etwa im Rahmen des Gesamtmarktes um -0,7 Prozent tiefer indiziert. Händler hoffen, dass diese profitieren, wenn sich die Anleger von Technologietiteln trennen.

Auf den hinteren Rängen fallen Zur Rose (+1,4%) und Flughafen Zürich (+0,9%) positiv auf. Während es sich bei Zur Rose um eine technische Gegenbewegung nach dem Kurseinbruch vom Vortag handeln dürfte, profitieren Flughafen von der Kurszielerhöhung der RBC auf 175 von 155 Franken, wie es heisst.

pre/uh