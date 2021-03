Aktien Schweiz von Roche gestützt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag gestützt von Roche etwas fester geschlossen. Händler sprachen von einer nachlassenden Liquidität. Weiter im Fokus stand die Entwicklung der Marktzinsen, die zehnjährige US-Rendite gab leicht nach und stützte damit den Aktienmarkt. Der Stopp bei den Impfkampagnen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in vielen EU-Ländern belastete die Börsen dagegen kaum.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.867 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,3 (zuvor: 40,89) Millionen Aktien.

Das Tagesthema liefert der Pharmakonzern Roche. Der Kauf von Genmark Diagnostics für 1,8 Milliarden Dollar wurde an der Börse positiv gesehen. Durch die Übernahme des Diagnostik-Anbieters verschaffe sich Roche Zugang zu Krankenhausbetreibern, so die UBS. Die meisten Diagnostik-Anbieter beschränkten sich auf den Laborbetrieb. Der Kaufpreis entspreche dem Zehnfachen der Umsätze von Genmark Diagnostics und sei akzeptabel. Roche gewannen 2,1 Prozent - im Schlepptau stiegen Novartis um 0,8 Prozent. Sika (-0,4%) kauft in Brasilien den Baustoffhersteller Supermassa do Brasil.

Reiseaktien weiter hoch

Kräftig nach oben ging es in Europa mit Aktien der Reisebranche. Der Sektorindex gewann 2,3 Prozent und stellte den Tagessieger. Die Branchenwerte profitieren davon, dass Mallorca trotz steigender Infektionszahlen von Deutschland und anderen Staaten von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden war. Dufry legten um 4,7 Prozent zu.

Unter den übrigen Nebenwerten zogen HIAG Immobilien um 1,9 Prozent an, das Unternehmen sieht sich nach erfolgreichem Geschäftsjahr auf Kurs. Aryzta (+7,6%) legte Geschäftszahlen vor, die Veräusserung des Nordamerikageschäfts interessierte aber mehr. Relief Therapeutics (+8,30%) und Partner NeuroRx kooperieren bei einer Studie mit TFF Pharmaceuticals.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2021 12:55 ET (16:55 GMT)