Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 2.5%  SPI 18’318 2.6%  Dow 47’762 2.5%  DAX 24’007 4.7%  Euro 0.9230 -0.2%  EStoxx50 5’892 4.6%  Gold 4’756 1.1%  Bitcoin 56’199 -1.2%  Dollar 0.7895 -1.0%  Öl 95.2 -8.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526Roche1203204NVIDIA994529Sika41879292Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: Sammelklage gegen NVIDIA - Angeblich verheimlichte Krypto-Umsätze
Ölpreis belastet Autobauer: Morgan Stanley setzt auf einen klaren Sektor-Favoriten
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Franke-Stablecoin auf dem Vormarsch? UBS startet mit Partnern Testumgebung für digitale Währung
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Suche...

Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 17:45:42

Aktien Schweiz vollziehen mit Nahostwaffenruhe Erleichterungsrally

Sika
136.45 CHF 5.53%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran hat am schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch eine Erleichterungsrally ausgelöst. Befeuert wurde die Rally vom Einbruch der Ölpreise, denn Teil der Waffenruhe soll die Wiedereröffnung der Seestrasse von Hormus sein. "Wir können jedoch die anhaltenden Zweitrundeneffekte auf die Weltwirtschaft nicht ignorieren, daher sollten Anleger weiterhin beobachten, wie geopolitische Risiken die Grosshandelspreise, das Wachstum und die Finanzierungsbedingungen beeinflussen können", mahnte Chefvolkswirt Jeffrey Roach von LPL Financial. Die Inflation werde in diesem Monat voraussichtlich etwas "heisser" laufen, aber die Aussichten hätten sich mit dem Waffenstillstand deutlich verbessert, fügte er hinzu.

Der SMI gewann 2,5 Prozent auf 13.113 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten verbuchten alle Titel Kursgewinne. Umgesetzt wurden 32,8 (zuvor: 22,52) Millionen Aktien. Die Aufschläge waren breit gestreut. Gesucht waren im Luxusgütersegment Richemont (+7,9%) und Swatch (+5,8%). Der Konflikt im Nahen Osten hatte zu einer Störung der Touristenströme geführt, die einen erheblichen Teil des Umsatzes mit Luxusgütern ausmachen. Europaweit zählten zyklische Titel zu den Favoriten, in der Schweiz legten ABB und Sika um 7,9 und 5,8 Prozent zu - Holcim und Geberit im Bausektor gewannen 6,8 bzw. 4,6 Prozent, und im Finanzbereich zogen UBS und Partners Group um 4 bzw. 2,4 Prozent an.

Mit nachlassenden Inflations- und in der Folge Zinssorgen zogen auch zinssensible Technologiewerte wie Logitech (+2,1%) oder VAT (+7,8%) an. Docmorris (+10,3%) folgten Wettbewerber Redcare Pharmacy nach oben. Der Markt honorierte damit die Profitabilitätsziele der Online-Apotheke bei gleichzeitig hohem Umsatzwachstum. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagte ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 11:46 ET (15:46 GMT)