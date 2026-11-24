DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat das kräftige Plus vom Wochenbeginn am Dienstag behauptet. Der SMI schloss mit 14.734 Punkten praktisch unverändert. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO hatte für eine globale Rally an den Börsen gesorgt. Die Technologie-Werte an den Börsen konsolidierten allerdings am Berichtstag etwas - besonders an der Wall Street. Für leichte Verstimmung sorgte auch, dass die Aktie von Anthropic bereits an ihrem vierten Handelstag deutlich unter den Ausgabepreis von 83 Dollar rutschte.

"Der Visionär ist zurück, doch die schwierigste Arbeit könnte erst noch vor ihm liegen", kommentierten die Marktexperten von CMC die Rückkehr von Huang an die Nvidia-Spitze. Dieser müsse jetzt nicht nur das Vertrauen der Investoren zurückgewinnen, sondern auch zahlreiche regulatorische und politische Probleme lösen. "Die angekündigte Bilanzüberprüfung durch die US-Wertpapieraufsicht SEC sowie die Spionagevorwürfe und die politischen Untersuchungen zu den Verbindungen nach China bleiben erhebliche Belastungsfaktoren", so CMC.

Dass die US-Arzneimittelbehörde FDA Wilserdly der Roche-Tochter Genentech für eine neue Hormontherapie bei Brustkrebs im Frühstadium zugelassen hat, stützte die Roche-Aktie. Die Analysten von RBC werteten die Entwicklung zwar positiv, bemerkten aber auch, dass die Zulassung weitgehend erwartet worden sei. Die Aktie der Genentech-Mutter Roche stieg um 1,4 Prozent. Für die anderen beiden Index-Schwergewichte Nestle und Novartis ging es um bis zu 1,7 Prozent nach oben.

Die Aktien von Barry Callebaut gewannen 2,9 Prozent. Der Schokoladen-Hersteller baut ein drittes Werk in Indonesien. Das Land stellt sowohl für die Produktion als auch für den Konsum der Schokolade des Konzerns einen bedeutenden Markt dar. Der Bau der Fabrik werde die Gesamtinvestitionen in die grösste Volkswirtschaft Südostasiens in den vergangenen 15 Jahren auf rund 150 Millionen US-Dollar erhöhen, teilte das Unternehmen mit.

Die Aktien von ABB gaben das deutliche Plus von 4,6 Prozent vom Vortag fast vollständig wieder ab und verloren 4,2 Prozent. Für Logitech ging es um 1,3 Prozent nach unten, Inficon büssten 5,7 Prozent ein und VAT Group gingen 5,9 Prozent tiefer aus dem Handel.

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November 24, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)