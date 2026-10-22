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22.10.2026 17:46:41
Aktien Schweiz unverändert und damit in Europa vorn
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag wieder deutlich besser abgeschnitten als das europäische Marktumfeld. Dabei profitierte die eidgenössische Börse einmal mehr von den defensiven Schwergewichten, wenngleich Roche nach Zahlenausweis nicht ganz mitspielten. Mit den Verwerfungen am französischen Anleihemarkt legte der Franken zum Euro zu. Die 10-jährige französische Rendite bei Staatsanleihen war über die gefürchtete 5-Prozentmarke gesprungen. Der SMI schloss unverändert bei 14.548 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 27,73 (zuvor: 22,45) Millionen Aktien.
Als "überraschend stark" bezeichneten Händler die Geschäftszahlen von Nestle zum dritten Quartal. "Gerade am Derivatemarkt war man deutlich skeptischer und ist stark abgesichert in die Zahlen gegangen", sagte ein Händler. Laut Jefferies-Analyst David Hayes dürften die Geschäftszahlen helfen, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Das Unternehmen habe ein stärkeres reales internes Wachstum erzielt, als von Analysten erwartet. Der Kurs stieg um 1,1 Prozent.
Roche stagnierten dagegen. Der Pharmakonzern habe enttäuschende bereinigte Umsatztrends offenbart, die Geschäftszahlen für das dritte Quartal dürften Fragen zum Wachstumskurs im nächsten Jahr aufwerfen, hiess es bei Jefferies. Novartis waren dagegen mit plus 1,6 Prozent als defensiver Wert im schwachen Börsenumfeld gesucht.
Nach schwachen Geschäftszahlen von Wettbewerber Hermes - vor allem in China - gaben in der Schweiz Richemont 1,8 Prozent ab. Mit aufgekommenen Konjunktursorgen verloren ABB 4,1 Prozent. Galderma zogen indes um 7,1 Prozent an. Laut Vontobel hat das Unternehmen die Umsatzprognose für das Jahr stärker als erwartet angehoben, die Quartalsumsätze hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Unter der allgemeinen Technologieschwäche litten Logitech (-0,4%) und andere Sektortitel in der Schweiz.
Schindler kletterten nach Zahlenausweis um 8,5 Prozent. Citi äusserte sich positiv und erhöhte das Kursziel. Kühne + Nagel hatte die Prognose erneut angehoben - Vontobel nahm das Kursziel nach oben. Besonders das Volumenwachstum in der Luftfahrt falle beeindruckend aus, sagte ein Händler. Der Kurs gab dennoch um 2,5 Prozent nach. Marktteilnehmer hätten den angehobenen Ausblick bereits erwartet, hiess es.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)
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