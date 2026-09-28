DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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28.09.2026 17:44:41
Aktien Schweiz treten auf der Stelle - Roche-Aktie mit leichten Abgaben
DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn wenig verändert geschlossen. Zwischenzeitliche leichte Gewinne konnten dabei nicht behauptet werden. Weiter steigende Ölpreise und die nun bei 5,26 Prozent liegende Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen drückten auf das Sentiment. Im Handel hiess es dazu, dass das hohe Renditeniveau nicht nur Ausdruck der Sorge der Anleger vor überschuldeten Staaten sei, sondern auch Ausdruck eines wachsenden Konjunkturoptimismus. Nur so seien die zuletzt gestiegenen Aktienkurse erklärbar. Nach Einschätzung von IG werden die kommenden Tage zu einem Belastungstest für das fragile Gleichgewicht zwischen Konjunkturhoffnung und Inflationssorgen. Veröffentlicht werden unter anderem Preisdaten aus Europa sowie der US-Arbeitsmarktbericht.
Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 107,55 Dollar, nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag für die Öffnung der Strasse von Hormus abgelehnt hatte. Im Verlauf kamen die Ölpreise zwischenzeitlich deutlicher von ihren Tageshochs zurück, konnten dieses Niveau aber nicht verteidigen. Der Grund hierfür könnte gewesen sein, dass wieder signifikante Ölmengen durch die zuletzt beschädigte East-West-Pipeline fliessen. Laut Angaben von Bloomberg sollen wieder rund 3,5 Millionen Barrel durch die Pipeline fliessen, also etwas die Hälfte der Gesamtkapazität.
Der SMI schloss kaum verändert bei 13.943 Punkten. Im Tageshoch hatte der Index schon bei 14.083 Punkten gelegen. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 2 Aktien.
Bei den Einzelwerten verloren Roche 1,4 Prozent. Der Pharma-Konzern hat die Forschung an einem seiner Medikamentenkandidaten zur Behandlung von Adipositas eingestellt. Daten aus klinischen Studien hätten darauf hingedeutet, dass das Medikament die internen Zielvorgaben nicht erreichen würde. Roche hatte geschätzt, dass das Medikament ein jährliches Spitzenumsatzpotenzial von 1 bis 2 Milliarden Franken haben könnte. Roche habe aber finanziellen Spielraum für weitere Zukäufe, sagte Finanzvorstand Alan Hippe zu Investoren auf einer Unternehmensveranstaltung in London.
Bei den anderen Index-Schwergewichten ging es für die Papiere von Nestle um 0,2 Prozent nach unten, während Novartis-Titel um 1,3 Prozent zulegten.
Die Aktien von Docmorris gewannen 6,2 Prozent. Mitbewerber Redcare Pharmacy hat dank starken Wachstums im rezeptpflichtigen Geschäft (Rx-Geschäft) in Deutschland im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Für das Gesamtjahr rechnet Redcare Pharmacy nun mit einem Umsatzplus zwischen 16 und 18 Prozent anstatt 15 bis 17 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)
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Im Fokus stehen:
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