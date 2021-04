Aktien Schweiz starten leichter in die Woche - Nestle ex

ZÜRICH (Dow Jones)--Im Einklang mit den Nachbarbörsen haben die Aktienkurse in der Schweiz zum Start in die neue Woche leichter tendiert. Mangels frischer Impulse und kurz vor der anstehenden Quartalsberichtssaison dürfte bei den Anlegern die Neigung zu Gewinnmitnahmen bzw. zum Abwarten dominiert haben.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 11.210 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 36,52 (zuvor: 54,41) Millionen Aktien.

Zusätzlich gedrückt wurde der SMI vom Minus der schwer gewichteten Nestle-Aktie. Sie verlor 2,0 Prozent bzw. 2,22 Franken und war damit das Schlusslicht bei den Standardwerten. Allerdings wurde die Aktie ex Dividende von 2,75 Franken gehandelt. Bereinigt um die Dividende schloss sie also leicht im Plus.

Auf der Verliererseite fanden sich zudem die beiden Bankenaktien UBS (-1,3%) und Credit Suisse (-1,3%), obwohl der Bankenindex in Europa freundlich tendierte. Zu Credit Suisse hiess es, hier sei die Unsicherheit gross vor den am Donnerstag anstehenden Geschäftszahlen nach dem Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos, der der Bank milliardenschwere Verluste bescherte.

Tagesgewinner waren Swatch (+1,3%), gefolgt von Givaudan (+1,1%).

April 19, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)